Un fuerte operativo con 200 policías garantizó seguridad durante el TC 2026 en Viedma

Cerca de 200 efectivos policiales participaron del operativo de seguridad desplegado durante el TC 2026 en la ciudad de Viedma.

Un amplio operativo de seguridad se desarrolló durante el fin de semana en la ciudad de Viedma con motivo de la realización del TC 2026. El despliegue incluyó controles preventivos y recorridas permanentes en distintos sectores de la capital rionegrina.

El dispositivo contó con la participación de aproximadamente 200 efectivos policiales que trabajaron durante las jornadas del evento deportivo para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Amplio despliegue policial

Del operativo participaron distintas áreas de la Policía de Río Negro, entre ellas personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), la Brigada Rural y Seguridad Vial.

También se sumaron efectivos de refuerzo preventivo pertenecientes a la Unidad Regional Primera y personal de diversas unidades de orden público con asiento en la zona.

Controles y recorridas preventivas

El despliegue permitió reforzar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y acompañar el desarrollo de las actividades vinculadas al evento deportivo.

Durante todo el fin de semana se realizaron controles vehiculares, patrullajes y recorridas preventivas con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos, visitantes y participantes.

El operativo estuvo bajo la supervisión del jefe de la Unidad Regional Primera y contó con la participación coordinada de distintas áreas policiales.