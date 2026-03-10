Qué resultado arrojó la autopsia del trabajador que murió en Roca tras el derrumbe de una obra cloacal

Un trágico incidente ocurrió este lunes 9 de marzo en General Roca. Un trabajador murió tras haber quedado atrapado en un derrumbe de una obra cloacal. La Justicia solicitó la realización de la autopsia e investiga las circunstancias de su muerte.

El hecho se registró después del mediodía durante trabajos de excavación entre las calles Mendoza y Perú, cerca de la zona del Canal Grande, a pocos metros de la Universidad Nacional del Comahue.

Según confirmaron desde Bomberos a Diario RÍO NEGRO, una pared de la zanja donde estaban trabajando cedió y cayó sobre los operarios.

En principio, a dos de los operarios pudieron sacarlos rapidamente sus propios compañeros de trabajo. Mientras tanto, el restante quedó atrapado alrededor de 20 minutos y fue rescatado por personal bomberil.

En el lugar se desplegó un fuerte operativo de seguridad que incluyó patrulleros de la Policía de Río Negro y ambulancias del sistema de salud.

La directora del hospital López Lima, Susana Marezi, explicó a este medio que dos pacientes ingresaron al nosocomio como consecuencia del derrumbe y que el caso más grave era el del trabajador que había quedado atrapado bajo el terreno.

“Llegó con un paro cardíaco, vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”, relató la médica.

Qué determinó la autospia del obrero que murió en Roca

La víctima fatal fue identificada como Hugo Ariel Breppe, de 49 años. El trabajador vivía en Roca y tenía hijos.

Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal a Diario RÍO NEGRO, su cuerpo fue trasladado para la realización de autopsia, la cual determinó que el obrero «falleció por neumotorax».

La investigación continúa y quedó bajo la jurisdicción de la fiscal Jessica González, mientras que se constituyó como querellante el abogado Ariel Balladini, hijo del exintegrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Alberto Balladini.

«Descansa en paz, pá. Que tu muerte no quede en la nada y las personas responsables paguen por esto. Te amo y te llevo en mi corazón para siempre», lo despidió Luna, una de las hijas del operario, a través de sus redes sociales.

El derrumbe ocurrió mientras se realizaban trabajos vinculados al «Plan Director de Desagües Cloacales de General Roca».

El proyecto había sido licitado el 6 de abril de 2022 en Buenos Aires y fue aprobado por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa). La ejecución de los trabajos quedó a cargo de la empresa de construcción privada Ecosur Bahía S.A, dentro del programa nacional PAyS II.

Sin embargo, la iniciativa había quedado paralizada durante 2024 por la falta de financiamiento nacional y recién en los últimos días comenzaron a observarse nuevamente máquinas y operarios trabajando en distintos sectores de la ciudad.

Desde Provincia indicaron que la obra depende de Nación. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, explicó que tras la disolución del Enohsa el proyecto quedó bajo la órbita del área de la Subsecretaria de Recursos Hídricos del gobierno nacional.

Mientras tanto, desde el municipio de Roca aclararon a este medio que no tienen intervención en el proyecto: “La obra no es municipal”.