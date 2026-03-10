Giro en la búsqueda de Kevin Hernández en Lamarque: secuestraron 1,4 kilos de marihuana

La búsqueda de Kevin Hernández continúa con un amplio despliegue policial en la localidad de Lamarque y sus alrededores. En medio de los operativos, un allanamiento realizado en las últimas horas permitió secuestrar 1,4 kilos de flores de marihuana y otros elementos que ahora serán analizados por la fiscalía.

El joven de 26 años permanece desaparecido desde el 22 de febrero. A más de dos semanas sin noticias sobre su paradero, las autoridades intensifican las tareas de rastrillaje y las diligencias judiciales con el objetivo de obtener pistas que permitan avanzar en la investigación.

Rastrillajes y un operativo de gran magnitud

Las tareas de búsqueda se mantienen activas con la participación de equipos especializados de la Policía de Río Negro.

Del operativo forman parte efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), brigadas con perros entrenados para el rastreo, drones de monitoreo y personal que recorre los sectores rurales a caballo o a pie.

Además, la Prefectura Naval Argentina colaboró con la inspección del cauce del río Negro y de sus brazos menores, en un trabajo minucioso que incluyó recorridos por distintos tramos del río.

Allanamientos con resultados positivos

Durante el fin de semana también se realizaron allanamientos en el barrio Arenal de Lamarque que fueron considerados positivos por los investigadores.

En esos procedimientos se encontraron diversos objetos que habían sido requeridos por la Justicia y que ahora serán sometidos a pericias.

Los análisis permitirán determinar si esos elementos guardan relación con la desaparición de Kevin Hernández, lo que podría aportar nuevas pistas para avanzar en la causa.

Se realizaron allanamientos en el barrio Arenal de Lamarque

Hallazgo de droga en otro procedimiento

En paralelo, un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Urquiza derivó en el secuestro de bolsas que contenían flores de cannabis.

El pesaje total del material arrojó un resultado de 1,426 kilos de marihuana. Si bien el hallazgo no permite esclarecer de manera directa el paradero del joven desaparecido, sí abrió nuevas líneas de investigación.

La Justicia inició una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

A raíz de este procedimiento, la Justicia inició una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Mientras tanto, los operativos continúan en la región del Valle Medio con la expectativa de que cada elemento hallado o cada pericia pueda aportar información clave para reconstruir lo ocurrido y encontrar a Kevin Hernández.