Un adolescente hirió con un machete a una maestra y a una compañera, en Escobar: «Quería ser el novio»

Un adolescente de 14 años atacó este martes a machetazos a una compañera y a una profesora. Ocurrió en una escuela secundaria situada en el interior de un barrio cerrado de Escobar.

Mónica, la mamá de Nicole, la nena que fue agredida, aseguró que “él la acosaba y le decía que quería ser el novio”. La mujer habló ante los medios luego de que la policía encontrara el arma blanca con la que el chico concretó el ataque.

La mujer comentó que su hija está “muy nerviosa” tras lo sucedido esta mañana. Y dijo: “Tiene dos puntos en la mano izquierda, por suerte no llegó a más porque un compañero intervino con una mochila y detuvo todos los machetazos. Fueron muchísimos porque ella se cayó al piso y él se le venía encima con el machete”.

Sobre cómo se enteró de la dramática situación, señaló: “Recibí un llamado de un compañero de mi hija diciéndome que había sido macheteada y pensé que era una broma. No lo creía. La escuela no me llamó en ningún momento”.

“Los chicos como pudieron se socorrieron. Vi a mi hija con la mano totalmente vendada junto a su profesora, toda cortada porque le había lastimado la cara”, agregó.

A su vez, reveló que tanto Nicole como el agresor eran mejores amigos hasta el año pasado: “Él comenzó con problemas y la acosaba, diciéndole que quería ser el novio y que no la quería más como amiga. Ahí empezó a decir que no lo quería nadie y estalló de la forma que estalló. Se cansó de pedir ayuda en la escuela, pero no lo escucharon”.

En este sentido, afirmó que el atacante “tenía problemas en la casa” con sus padres.

Según informaron fuentes policiales y medios locales, cerca de las 8, un estudiante de 14 años atacó a una compañera, a la que le provocó cortes en las manos. Además, una profesora de Arte llamada Lorena recibió heridas en el rostro al tratar de defender a la chica.

La alumna y la docente fueron llevadas al Hospital Provincial Erill, de donde se retiraron después de recibir curaciones y se comprobó que las heridas no eran de gravedad.

Tras un llamado al 911, el personal policial fue hasta la institución junto a trabajadores de la salud del SAME. Sin embargo, la directora del colegio les negó el ingreso al establecimiento y evitó dar datos del alumno implicado.

Los efectivos policiales reportaron lo sucedido a la Comisaria de la Mujer y Familia de Escobar, al Centro de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Escobar y luego a la Dirección de inspección de Escuelas y UFI N°2 Menores.