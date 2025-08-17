Un detenido con prisión domiciliaria fue baleado en Cutral Co y terminó en terapia intensiva

Un hombre que cumplía prisión domiciliaria en Cutral Co fue baleado esta madrugada y permanece internado en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local. El hecho ocurrió en un domicilio de calle Río Limay al 2400, hasta donde acudió personal policial tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un herido.

Al arribar, los efectivos constataron que la víctima presentaba una herida en el rostro y otra en la espalda. De inmediato, fue trasladado al hospital, donde recibió la primera atención médica de urgencia.

Complicaciones y nueva intervención

Horas más tarde, familiares del detenido solicitaron nuevamente asistencia al notar que presentaba dificultades respiratorias. Ante la falta de disponibilidad de una ambulancia, fue el propio personal policial el que lo trasladó nuevamente al centro de salud. Allí quedó internado en la terapia intensiva, bajo custodia policial.

Investigación en curso

El procedimiento quedó en manos de la fiscalía de turno, a cargo de la doctora Gabriela Macaya, que trabaja junto a Criminalística y la brigada de Investigaciones en el relevamiento de pruebas y testimonios. “Por el momento nos encontramos trabajando conjuntamente con la fiscalía de turno”, informaron desde la comisaría 15 de Cutral Co.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad del agresor ni las posibles motivaciones del ataque, aunque no se descarta ninguna hipótesis. La investigación busca esclarecer las circunstancias en que se produjo la balacera contra un hombre que, pese a estar privado de su libertad, recibió el ataque en el interior de su propio domicilio.