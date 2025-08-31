Una brutal riña entre examigos dejó a un hombre con cortes en la cara en Centenario: una pelea sin denuncia

Un violento episodio sacudió a Centenario este fin de semana, cuando un enfrentamiento entre dos examigos terminó con uno de ellos hospitalizado tras recibir cortes en el rostro. La víctima, de 31 años, sufrió una herida de grandes dimensiones en el pómulo derecho y dos lesiones menores en la frente.

El hecho ocurrió este sábado en la zona de calles Ricardo Güiraldes y Mistral, aunque aún no está claro si la riña se produjo en la vía pública o dentro de un domicilio del barrio.

Traslado de la víctima y atención médica

Efectivos de la comisaría 52 intervinieron tras ser alertados por la pelea y luego localizaron al herido en inmediaciones de Pablo Neruda y Quinquela Martín. El hombre estaba consciente pero con el rostro ensangrentado, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local y, posteriormente, derivado al Castro Rendón de Neuquén capital.

Los médicos confirmaron que, pese a la gravedad de las lesiones, el paciente se encuentra en estado de evolución. Hasta anoche, permanecía internado en el hospital.

Investigación en curso

Llamó la atención de la Policía que la víctima no quisiera formalizar la denuncia contra su agresor, quien sería su examigo y con quien mantenía un enfrentamiento previo. A pesar de ello, los investigadores intentan establecer si la pelea se dio en plena vía pública o en el interior de un domicilio. El agresor se retiró del lugar inmediatamente después de la riña y aún no fue localizado.