Vandalismo en la Escuela Nº 366 de Cipolletti: dos noches seguidas de vidrios rotos y daños

La escuela N° 336 de Cipolletti sufrió varios actos de vandalismo en los últimos días. Según el relato de las docentes, durante dos noches seguidas ingresaron personas al establecimiento, rompieron vidrios y ocasionaron otros daños materiales. «Atentan contra el derecho a la educación de nuestras infancias, afectan la estabilidad emocional de los niños y niñas», indicaron.

En la madrugada de hoy, a las 00:25, personal policial de la comisaría 79 de Cipolletti se comunicó con la Vicedirectora de la institución para dar aviso de un vidrio roto.

Según el relato docente, al ingresar al establecimiento se constató que la ventana del SUM hacia la cocina se encontraba violentada y «se encontró una máquina picadora de carne —aparentemente faltando una pieza— y una silla ubicada junto a la abertura violentada utilizada para salir».

Además, había vidrios rotos y rejas dañadas.

«Ante esta situación, informamos que mañana las clases se desarrollarán hasta las 15. A partir de ese momento, ingresará personal de mantenimiento para soldar nuevamente las ventanas y reponer el vidrio roto, con el fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad», explicaron.

También manifestaron que los hechos de vandalismo no solo deterioran el establecimiento, sino que «atentan contra el derecho a la educación de nuestras infancias, afectan la estabilidad emocional de los niños y niñas, alteran la tarea de los trabajadores de la educación y dañan el patrimonio común que con tanto esfuerzo sostenemos para los 320 estudiantes que asisten a esta escuela».