Una disputa de larga data tras el asesinato de Cinco Saltos: «Esto es algo que nunca tendría que haber pasado», dijo el imputado

Este lunes a la mañana se le formularon cargos al hombre que asesinó a Julián Alfredo Inostroza de una puñalada en el pecho el domingo en la madrugada en Cinco Saltos. El hecho ocurrió en la intersección de Calles Pública 2 y 5.

Según se desprende de la formulación de cargos que se llevó en la mañana de este lunes, la víctima estaba junto a su hermano comprando en un local cercano, cuando se encontraron en la vía pública de manera casual con el imputado -con quien mantenía una disputa de larga data-.

Luego de una discusión verbal que inició en ese momento, le siguió una pelea de puños entre ambos. Posteriormente el imputado sacó de entre sus ropas un cuchillo y se lo clavó en la zona izquierda del tórax a Inostroza.

Finalmente, el hermano de la víctima trató de defenderla y resultó también lesionado en la región posterior del brazo derecho. Situación que fue certificada por la médica policial.

Formularon cargos al detenido por el crimen de Cinco Saltos

En la audiencia que se realizó este lunes por la mañana el fiscal describió la evidencia que sostiene la acusación entre la que cuenta el testimonio del hermano del hombre fallecido -testigo presencial del hecho y también víctima- quien relató cómo fue la dinámica de la pelea y cómo resultó herido su hermano, informó el Ministerio Público Fiscal.

También brindó testimonio la dueña del local comercial al que habían ido a comprar ambos esa noche, la médica policial que participó del levantamiento del cuerpo de la víctima y realizó la certificación de lesiones de su hermano, personal policial y vecinos.

Se suma a ello el relevamiento de cámaras de seguridad que serán peritadas y el informe del Cuerpo Médico Forense que realizó la autopsia.

«No era la intención de llegar a lo que pasó», dijo el imputado del asesinato de Cinco Saltos

La defensa pública penal que asistió al acusado no hizo ningún planteo técnico ni objeción a la formulación de cargos. El imputado en tanto brindó su versión de los hechos: «Quiero asumir mi responsabilidad, esto va más allá, esto es algo que nunca, nunca tendría que haber pasado. Saqué un arma y no era la intención de llegar a lo que pasó, de quitarle la vida a una persona. No pensé nunca que podía llegar a eso, de haberlo lastimado y haberme defendido. Sé que nunca tendría que haber andado con un arma«, manifestó acongojado.

La Jueza de Garantías que presidió esta audiencia tuvo por formulados los cargos por los hechos enunciados que constituyen el delito de homicidio simple en concurso real con lesiones leves, en calidad de autor.

Impuso además la medida de prisión preventiva por el término de cuatro meses, tal lo solicitado por la fiscalía. Requirió el fiscal, el dictado de la misma para poder continuar con la investigación.

«Más allá de la aceptación de responsabilidad por parte del imputado, que obviamente valoramos su honestidad; hemos atravesado la formulación de cargos y hemos puesto todos los elementos de prueba con los que contamos. En razón de ello y de la calificación otorgada -obviamente no hay posibilidad de una condena en suspenso-, el imputado tiene antecedentes computables lo que llevaría a una pena de cumplimiento efectivo», señaló la fiscalía.

Luego sumó elementos que acreditan los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento a la investigación.

El juez también otorgó cuatro meses para llevar adelante la investigación.