Una joven argentina fue asesinada por su pareja en Kosovo: lo que se sabe del caso hasta ahora

Una mujer argentina, identificada como María Clara Urdangaray de 27 años, fue asesinada por su pareja, un hombre oriundo de Suiza, cuando ambos se encontraban de visita en Kosovo. Así lo denunció ante los medios el padre de la víctima Facundo Urdangaray.

Según el relato del hombre, ambos habían arribado hasta ese país europeo, ubicado en los Balcanes, para asistir al casamiento del hermano del presunto femicida.

«Ella estaba en pareja con una persona suiza y habían viajado a Kosovo al casamiento del hermano de esta persona. Parece que en la noche, después de una fuerte discusión, él la arrojó del balcón y ella murió en el hospital. Su pareja, de 31 años, quedó detenida», detalló Urdangaray en diálogo con la señal Todo Noticias.

Sobre la circunstancias en las que su hija conoció a quién era su pareja, el padre de la joven explicó que ambos habían coincidido en Barcelona, en donde ella vivió entre «dos o tres meses». Desde allí, mencionó, se mudaron a Suiza, de donde era originario él, y pasaron un total de cuatro meses juntos.

Finalmente, el último fin de semana, María Clara y su pareja, de quien no se informó su nombre, habían viajado hasta Kosovo para asistir al casamiento de un hermano del hombre. En ese contexto «ocurrió esta tragedia«, lamentó Facundo.

Una argentina fue asesinada por su pareja en Kosovo: el último contacto

El padre de la mujer de 27 años explicó que ella se había comunicado por última vez el pasado domingo, cuando habló con su madre. «Yo le había mandado un mensaje y no me los respondió. Entre nosotros era normal que no me contestara, por eso no me llamó la atención«, contó.

Finalmente, este miércoles a las 19 indicó que se enteraron de lo que había ocurrido. “Nos llamó una amiga de María Clara, alguien que conoció en Barcelona, y nos comentó lo que había visto en las noticias. Ella no parecía tener muchas certezas de que se tratara de nuestra hija. Es por eso que decidimos empezar a investigar. Y llegamos a Cancillería. Ellos nos confirmaron todo. Ahora están tramitando la repatriación del cuerpo para que podamos tenerla a nuestro lado”, relató a continuación.

Respecto a los próximos pasos de la investigación, Facundo precisó que el traslado de su hija a la Argentina podría llevar hasta 15 días, ya que hay que esperar que se lleven a cabo la correspondiente autopsia y los trámites legales, además de «cierto número de pericias».

