Una menor recibió una brutal golpiza a la salida de un boliche en Huergo: llegó inconsciente al hospital 

Un grave hecho de violencia se registró alrededor de las 6 de la mañana del domingo a la salida de un local bailable en Ingeniero Huergo. En el episodio, una adolescente de 15 años fue brutalmente agredida por dos mujeres, una de las cuales portaba un cuchillo y habría intentado herirla con el arma blanca.

Una adolescente recibió una brutal golpiza en Ingeniero Huergo

Según informaron testigos del hecho, la joven fue atacada con golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, incluso cuando ya se encontraba en el suelo. La agresión se produjo ante la presencia de numerosas personas: mientras algunos intentaban separar a las involucradas, otros alentaban la golpiza.

Horas después del ataque, la madre de la menor se presentó en la Comisaría 16° para radicar la denuncia correspondiente. A partir de ello, se inició una investigación preliminar por el delito de lesiones leves, causa en la que se imputará a las dos agresoras.

Parte del violento episodio fue registrado en videos por testigos y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. Luego, la madre realizó una publicación en su cuenta de Facebook compartiendo los videos de la agresión y expresó su indignación: “A la salida un grupo de pibas le pegó a mi hija. Entre todas la golpearon, le sacaron el celular, le encontraron un cuchillo y la dejaron desmayada por la patada en la cabeza que le dieron”, escribió.

Además, cuestionó la atención médica recibida: “Llegó la ambulancia y mi hija fue trasladada al hospital de Huergo. Llegó medio inconsciente y el médico de guardia no le hizo ningún tipo de chequeo, a pesar de que le expliqué los golpes que tenía. Tampoco me quiso dar un certificado para poder hacer la denuncia”.