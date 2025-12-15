Violento ataque en Roca: apuñaló a un motociclista, hirió a dos policías y terminó detenido

El operativo incluyó patrullajes, un allanamiento y la detención del principal sospechoso tras el ataque ocurrido en Alta Barda, Roca.

Un violento hecho ocurrido durante la noche en la ciudad de Roca derivó en un amplio y riesgoso operativo policial que culminó con un detenido, un joven herido de arma blanca y dos efectivos policiales lesionados en el procedimiento.

El hecho se registró cerca de las 23, cuando la Policía tomó conocimiento, vía radial, de un herido de arma blanca en la intersección de las calles Evita y Rosario de Santa Fe. La víctima fue un joven de 26 años, quien se movilizaba en una motocicleta junto a su pareja.

Según relató, momentos antes circulaban por calle Petunias, cuando fueron interceptados por otra moto de 150 cc, de color rojo, con dos ocupantes armados con cuchillos. Sin mediar palabras, uno de ellos atacó al conductor y le provocó heridas cortantes en el abdomen, lo que hizo que cayera al suelo.

El pedido de auxilio y la alerta policial

Tras el ataque, los agresores escaparon hacia el sector de Alta Barda. A pesar de las lesiones, la víctima logró reincorporarse y avanzar algunos metros hasta encontrarse con un móvil policial, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia y la irradiación de la alerta.

Mientras se asistía al herido y se coordinaba su traslado para atención médica, personal de prevención inició un patrullaje intensivo para dar con los autores del ataque.

La emboscada a los policías

Minutos después, efectivos de la comisaría 47, un sargento ayudante y un cabo primero, detectaron a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta con características similares a la denunciada. Al intentar identificarlos, la situación escaló de manera violenta.

Uno de los sospechosos atacó al sargento con un arma blanca, provocándole cortes en el rostro y en un brazo. Al descender del móvil para asistir a su compañero, el cabo fue embestido con la motocicleta, sufrió una fractura en el tórax y además recibió heridas cortantes en brazos y piernas.

Policías heridos

A pesar de las graves lesiones, los efectivos intentaron continuar con el procedimiento, pero finalmente debieron trasladarse al hospital local para recibir atención médica. Ambos resultaron heridos en cumplimiento del deber, en un contexto de extrema violencia.

El ataque a los uniformados generó un inmediato refuerzo del operativo y la intervención de otras unidades policiales.

Un dato clave para la investigación

Mientras la víctima era asistida en el hospital, su pareja aportó un dato determinante para la causa. Indicó que uno de los agresores podría ser su expareja, con quien había mantenido conflictos previos.

Con esa información, personal policial se dirigió a un domicilio ubicado en Pasaje Favaloro al 2100, donde observaron una motocicleta con características coincidentes estacionada en la vía pública.

Allanamiento y detención

Con intervención de la Fiscalía de turno y autorización judicial, se realizó un allanamiento en el domicilio, que permitió el secuestro de prendas de vestir y calzado con posibles manchas de sangre y la detención del principal sospechoso, un joven de 22 años.

Según la policía, el detenido reconoció su participación en el hecho e indicó que había actuado junto a otro hombre, quien fue identificado y quedó vinculado a la investigación.

El presunto agresor quedó detenido y se le formularán cargos en las próximas horas. Foto Gentileza.

Medidas judiciales y rastrillajes

El imputado fue trasladado y alojado en una dependencia policial, mientras se avanzó con rastrillajes en sectores descampados cercanos a la Ruta Provincial 6 y calle Petunias, donde habría sido descartado el cuchillo utilizado. Hasta el momento, esos operativos arrojaron resultados negativos.

Además, se solicitaron registros de cámaras de seguridad en distintos puntos estratégicos de la ciudad para reconstruir la huida y fortalecer la causa judicial.

Una investigación en marcha

La causa continúa en investigación bajo la órbita judicial correspondiente. En paralelo, desde la fuerza destacaron el accionar del personal policial que intervino en el hecho, quienes enfrentaron una situación de extrema violencia y resultaron heridos mientras cumplían con su función.