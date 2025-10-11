Una pelea entre hermanos terminó con un apuñalado en Roca: qué pasó con el hombre herido

Roca fue el escenario de otra violenta pelea que dejó como resultado un joven herido. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RIO NEGRO el grave hecho y resaltaron que todo surgió a raíz de una discusión entre dos hermanos.

El violento episodio ocurrió el viernes 10 de octubre por la noche en una vivienda ubicada en calle Chile al 1500. Según la información brindada, las autoridades fueron alertadas por una mujer que solicitó el arribo de una ambulancia para una persona que presentaba una herida grave.

Fuentes oficiales detallaron que la persona herida era un hombre que había sido atacado con un arma blanca por su propio hermano en medio de una pelea.

Qué se sabe del estado del herido en Roca

Si bien no precisaron detalles de las heridas que recibió el hombre herido, trascendió que presentaba varias lesiones en la zona del abdomen y una pierna.

El herido fue asistido por personal de salud y lo derivaron al hospital de Roca donde hasta el momento permanece internado. «No tengo confirmación de la gravedad de las lesiones pero no correría riesgo de vida», aseguraron a este medio.

Por otra parte se informó que el atacante fue detenido y se le dio intervención a la Fiscalía quien se encargará de la formulación de cargos por agredir a su hermano con un arma blanca.