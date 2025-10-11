Encontraron un roedor en Chubut que creían extinguido: es único en el mundo

Tiempo atrás, dos biólogos integrantes de la Fundación Macá Tobiano emprendieron una campaña con el objetivo de buscar rastros de «una especie fantasma»: la rata vizcacha, la única especie en el mundo que habita solo en Chubut. Hacía 15 años que no había registro de este animal. Al tercer día de la quincena destinada al trabajo de campo, hallaron la rata en el valle del Arroyo Perdido en el centro de la provincia.

«Es una especie extraordinaria desde el punto de vista fisiológico. Es endémica de Argentina donde solo hay tres especies: en Catamarca, desde La Rioja a Neuquén y en este caso, en Chubut«, sintetizó Morgan Pendaries, biólogo a cargo de la expedición, junto a Maximiliano Minuet. Este becario del Conicet es de Francia y está radicado en Argentina, a donde llegó para hacer una pasantía cinco años atrás.

La rata vizcacha es gris con la panza blanca. Foto: captura de video

La describió como «una super rata, muy adaptada a ambientes extremadamente secos y salitrosos. Tiene riñones altamente eficientes para evacuar el exceso de sal y pelos especiales en la boca que les permite cepillar las hojas antes de comerlas” y, de esta forma, sacarle sal.

Este equipo científico logró redescubrir a la «Rata Vizcacha de Kirchner» (indicaron que la llamaron así porque durante esos gobiernos, se priorizó la ciencia) y, a la vez, grabaron videos de la especie en su hábitat natural por primera vez. A su vez, documentaron comportamientos nunca antes observados, como su notable habilidad para trepar.

Durante la expedición también se visitaron otros sitios del valle del río Chubut, donde había registros arqueológicos de la especie que datan de los últimos 5.000 años. Pero no hubo resultados positivos.

Esta especie se descubrió en 2008 cerca de El Escorial, al norte de Chubut. «Fue todo un hallazgo: encontraron una población viva de esta especie. Pero recién en 2014 se logró describirla. Nunca más se volvió al campo a buscarla. Tampoco hubo más registros. Era como una especie fantasma», resumió Pendaries.

La campaña en Chubut duró 15 días. Foto: gentileza

Las poblaciones remanentes que se encontraron hoy están bajo una fuerte presión humana. Entre las amenazas, está el avance de las actividades productivas, como la ganadería. Por un lado, se sospecha en la competencia del ganado por la vegetación, pero también es posible que con sus patas destruyan las madrigueras de la rata, al tiempo que compactan el suelo, dificultando la construcción de nuevas madrigueras.

Una rata «super adaptada»

La rata vizcacha tiene el tamaño de la mano y se la reconoce fácilmente por tener una cola larga que termina como un pincel. Es gris con la panza blanca.

«Por fuera parece común, pero es una especie con características muy particulares. Está super adaptada a ambientes salitrosos y extremadamente secos. Comen mucha sal, pero los riñones permiten concentrar la sal en su orina y evacuarla de manera eficiente», describió el francés.

Esta rata representa una curiosidad para los genetistas porque es el mamífero que más cromosomas tiene. «Tienen el genoma más grande de todos los mamíferos. Tenemos 46 cromosomas; ellos tienen 102. Por eso, el espermatozoide es más grande que en otros mamíferos. Tiene más información para transmitir», planteó.

Por otro lado, en la boca tiene unos pelos que le permite limpiar o cepillar la hoja que van a comer. «Sucede que se alimentan de hojas que, como vienen de ambientes con mucha sal, con los cepillitos la van limpiando», describió.

Los investigadores detectaron la rata vizcacha al tercer día de instalar las cámaras trampa. Foto: gentileza

Se la buscó en el único sitio a donde se la había visto

La primera parte de la expedición para buscar la rata vizcacha se focalizó en el borde del Arroyo Perdido (entre Paso Darwin y El Escorial) ya que era el único lugar donde se la había visto. Los investigadores colocaron cámaras trampas que no suelen usarse para los estudios de micromamíferos como roedores. Fue toda una novedad.

«Al tercer día, apareció. La reconocimos por la cola larga que termina con forma de pincel. A la vez, encontramos varias madrigueras. También decidimos recorrer el valle de río Chubut debido a los registros paleontológicos, pero allí no encontramos. En ese sector, se han extinguido«, lamentó.

Pendaries atribuyó la reducción poblacional a los cambios del ambiente con la llegada del ganado. «Las hace más vulnerable ante cualquier cambio. Nos preocupa si prospera el proyecto de una mina de uranio porque con eso, directamente, la perdemos. Esta rata vive en un suelo arenoso para hacer su madriguera. Y el ganado, todos animales pesados, compactan mucho el suelo y, de esta forma, pueden destruir las madrigueras«, detalló.

El primer interrogante de esta campaña apuntó a conocer si la rata había subsistido o finalmente, se había extinguido. «Había mucha incertidumbre: nos parecía difícil encontrarla con tanto ganado en la zona. Además, solo se la había visto en un sitio. No tiene una distribución geográfica amplia. Fue una suerte encontrarla porque si se extingue, la perdemos en el mundo entero».