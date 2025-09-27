Una persecución que tuvo de todo en Centenario: disparos, choques y un conductor alcoholizado

La policía realizó disparos disuasivos durante el operativo, lo que alarmó a los vecinos. Foto: Centenario Digital.

La ciudad de Centenario amaneció convulsionada este sábado tras una persecución policial que incluyó disparos, choques y un conductor alcoholizado. El operativo comenzó cerca de las 6:30, cuando desde la Comisaría Primera de Neuquén se alertó sobre un Ford Fiesta rojo con tres jóvenes que podrían estar armados y que estaba escapando hacia Centenario.



Tensión en la mañana de Centenario por una violenta persecución

Ante el alerta de las autoridades, patrulleros de las comisarías Quinta y 52 se sumaron al operativo. Según informó Centenario Digital, en la primera rotonda de la Ruta 7, el vehículo realizó una maniobra peligrosa e impactó contra un patrullero en el Loteo Nueva Vista y continuó su huida por varias calles, entre ellas Antártida Argentina y Chile.

De acuerdo al medio local, los efectivos realizaron disparos disuasivos con escopetas calibre 12/70. El Ford llegó incluso a dirigirse hacia un canal de riego, aunque luego retomó la fuga hacia el barrio Sarmiento.

El Ford Fiesta rojo terminó secuestrado tras una persecución que abarcó varias calles de Centenario. Foto: gentileza.

En total, nueve móviles policiales participaron de la persecución. Se indicó que el auto ya circulaba con una rueda dañada cuando, en la transitada intersección de México y Perú, chocó contra dos patrulleros más.

Escape fallido en Centenario: tres demorados y un test de alcoholemia positivo

En ese lugar, se informó que la policía demoró a los ocupantes: un joven de 21 años de Centenario y otros dos de 24 y 26 años oriundos de Neuquén capital. El test de alcoholemia al conductor dio 1,23 gramos, mientras que los controles realizados a los uniformados de los móviles siniestrados fueron negativos.

Según trascendió, dos motociclistas sufrieron golpes durante la persecución, aunque sin lesiones de gravedad. El Ford Fiesta fue secuestrado y trasladado por una grúa municipal, mientras se labraron actas por alcoholemia positiva, fuga de un control y falta de documentación.

El vehículo será llevado a la comisaría de Neuquén para ser requisado en busca de armas u otros elementos que puedan estar vinculados a la investigación.

