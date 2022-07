Una pesadilla vivió un matrimonio al que asaltaron e intentaron quemarle la casa: hallaron panfleto con consignas mapuches

Un matrimonio vivió minutos de enorme dramatismo esta madrugada de jueves, cuando dos hombres armados irrumpieron en su vivienda y les robaron. Durante el asalto efectuaron dos tiros, mientras le exigían dinero al dueño de la vivienda. Antes de irse, rociaron con nafta la casa y la prendieron fuego. También salpicaron con el combustible al propietario, Pablo Conti, quien sufrió quemaduras en sus manos, en su intento desesperado por evitar que las llamas destruyan su hogar.

El asalto ocurrió en una casa ubicada en el paraje Los Repollos, a pocos kilómetros de El Bolsón. Después, hallaron un panfleto cerca de la ruta nacional 40 con consignas alusivas a la RAM y a favor de la lucha mapuche. “Libertad a los presos políticos mapuches. Por la unidad nacional en el Weichan. Contra el capitalismo winka, la industria turística que usurpa la cordillera. Fuera Lewis, Benetton, plantaciones de pinos, petroleras, mineras del territorio mapuche”, dice el panfleto encontrado en inmediaciones de la ruta, fuera del predio donde ocurrió el robo.

Pablo Conti relató el drama que vivió con su esposa en Noticias de El Bolsón. Dijo que estaban durmiendo y alrededor de la 1.30 intentaron romper la puerta principal de la cabaña de troncos donde viven desde hace un año y medio, en Los Repollos. Explicó que como no pudieron entrar, optaron por romper la puertas de la cocina y dañaron vidrios.

El panfleto que hallaron tras el violento asalto en cercanías de la ruta nacional 40. (foto Noticias de El Bolsón)

Dos personas subieron a la habitación donde el matrimonio dormía y los amenazaron con las armas de fuego. “Me apuntaron con unos revólveres y tenían unos bidones de nafta. Me hicieron bajar les di algo de plata que tenía en la billetera y cuando se estaban yendo empezaron a rociar toda la casa con nafta y con un encendedor prendieron fuego”, relató Conti, internado en el hospital de El Bolsón. Sostuvo que escuchó dos detonaciones de arma de fuego.

“Me prendí fuego en la parte izquierda y me apagué con el piso que tenía, estaba en calzoncillos, sin medias, sin zapatos, estaba todo lleno de vidrios”, contó, angustiado.

Cuando salieron de la casa, los asaltantes rompieron el vidrio de las camioneta “y le tiraron nafta y la prendieron fuego. Después, rompieron las garrafas y las prendieron fuego y explotaron”.

“Solo pedían plata. ¡Callate, dame plata o te mato, te tiro!”, dijo la víctima que le decían los asaltantes. “Tiraron dos tiros. Por el ruido que hizo fue un 22 o más chiquito porque una pegó en la salamandra”, reveló. Personal policial encontró después las vainas.

Salió con un bidón de agua y apagó la camioneta y con agua que sacó de una vertiente que está a pocos metros de la casa contuvo el avance del fuego.

“Nunca dijeron nada de la RAM”, afirmó la víctima, cuando el periodista le preguntó. Relató que los hombres solo le exigían: “¡Dame la plata o te mato!”

Un sector quemado de la vivienda atacada por dos asaltantes en el paraje Los Repollos, cerca de El Bolsón. (foto Noticias de El Bolsón)

Explicó que el papel (con las consignas relacionadas presuntamente con la RAM) apareció arriba cerca de la ruta, con cuatro piedras para que no se vuele y lo dejaron ahí.

Comentó que se mudó de la ciudad de Buenos Aires hasta Los Repollos para “buscar un poco de tranquilidad con mi señora porque allá está muy complicado todo”.

Opinó que tal vez hicieron ese violento ataque “para imponer miedo en la zona”. Dijo que no tiene problemas con nadie. “Me comí yo el hecho, pero no creo que haya sido para mí. Creo que fue para alguien al que le están reclamando tierras”, conjeturó la víctima.

Dijo que pidieron una consigna policial pero en la comisaria de El Bolsón les indicaron que no tienen personal no tienen móviles. “A mí me quisieron matar, me prendieron fuego, me tiraron dos tiros”, afirmó. Sostuvo que tiene que intervenir la Gendarmería, “alguien que me dé seguridad a mí y mi señora”.

Las víctimas son propietarios del camping Kumelén pero Conti dijo que no está en funcionamiento. “Te da impotencia”, confió, afligido. “Y lo mas probable es que le siga pasando a más familias. Me tocó a mí, mañana le tocará a otro y la angustia nuestra va a seguir y la búsqueda de ellos de conseguir algo seguirá”, planteó. Y aclaró que su terreno no se lo robó a nadie. Reveló que apenas le den el alta mañana viernes probablemente regresará a Buenos Aires con su esposa, para reencontrarse con sus familiares. RÍO NEGRO intentó comunicarse con la fiscalía, pero no respondieron los llamados.