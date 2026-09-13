Usaba un hidroavión experimental para trasladar drogas: un piloto acrobático fue detenido en San Nicolás

La aeronave fue localizada en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear, en el departamento Rosario.

Un piloto acrobático de 29 años fue detenido en San Nicolás acusado de liderar una organización que utilizaba un hidroavión experimental para trasladar drogas entre esa ciudad bonaerense y Rosario. En una serie de 14 allanamientos realizados en Buenos Aires y Santa Fe fueron arrestadas seis personas y se secuestraron estupefacientes, armas, vehículos, dinero y la aeronave.

El principal sospechoso fue identificado como Maximiliano Nicolás Cafiero. Según la investigación de la Policía Bonaerense, el hombre habría estado al frente de la estructura y se ocupaba del traslado de cargamentos desde una base logística ubicada en la provincia de Santa Fe.

El hidroavión estaba oculto en un hangar

La investigación determinó que la organización había adquirido por unos 70.000 dólares un hidroavión experimental anfibio Lasermaster, modelo Piltri 1, matrícula LV-X436. La aeronave fue localizada en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear, en el departamento Rosario.

De acuerdo con los investigadores, desde ese lugar se habría utilizado para transportar y almacenar cargamentos de estupefacientes destinados a distintos puntos de la región.

Los allanamientos fueron realizados por detectives de la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, con intervención de la UFI N°1 especializada en Estupefacientes y autorización del Juzgado de Garantías N°2.

14 allanamientos en Buenos Aires y Santa Fe

Los procedimientos se concretaron de manera simultánea: 13 domicilios fueron registrados en San Nicolás y uno en el departamento Rosario. Según la pesquisa, ese último inmueble permitió identificar el presunto nodo santafesino de la organización.

Junto a Cafiero fueron detenidas otras cinco personas, de entre 18 y 52 años. Los investigadores les atribuyen distintas tareas dentro de la estructura, desde el almacenamiento de sustancias hasta su distribución y comercialización minorista.

La causa cuenta además con intervención del juez penal de Rosario Rodrigo Santana.

Más de dos kilos de cocaína y 1,8 de marihuana

Durante las diligencias fueron secuestrados más de 2,1 kilos de cocaína, distribuidos en un trozo compacto y 306 envoltorios preparados para su comercialización. También se encontraron 1,8 kilos de marihuana, divididos en cuatro trozos compactos y seis paquetes.

Además, los policías hallaron una balanza de precisión y envoltorios rectangulares que serían utilizados para el embalaje de los estupefacientes.

Entre los elementos incautados había tres armas de fuego: un pistolón Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, una de ellas recortada. Según informó la Policía, todas tenían la numeración suprimida.

Vehículos preparados para evitar controles

La investigación también permitió secuestrar un Mercedes-Benz C250 que, según los investigadores, habría sido utilizado para sortear controles viales durante los desplazamientos entre Buenos Aires y Santa Fe.

El automóvil estaba equipado con balizas policiales y un sistema de sirenas sonoras. También fue incautado un utilitario Citroën Berlingo.

A los vehículos se sumaron $4.050.000, cinco teléfonos celulares y documentación y elementos considerados de interés para reconstruir el funcionamiento de la organización.

Buscan a otros dos sospechosos

La Justicia mantiene vigentes órdenes de captura internacional y pedidos de detención para otros dos presuntos distribuidores directos que estarían vinculados con la red logística investigada.

Los seis detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúa el análisis de los elementos secuestrados para establecer el alcance de la organización y el rol que habría cumplido cada uno de sus integrantes.