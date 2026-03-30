Video | Así comenzaron los disparos en el colegio de Santa Fe: «Escuchar el relato de los chicos es terrible»

El hecho que conmociona a Santa Fe sumó detalles sobre lo ocurrido en la escuela N° 40 de Mariano Moreno. A minutos del hecho, comenzó a circular un video en que se ven los instantes previos a que el alumno de 15 años efectuara los disparos.

Según el testimonio de padres y directivos, el adolescente de 15 años ingresó el arma dentro de un estuche de guitarra, instrumento que solía practicar en la institución.

«Pensaron que era un juego»: el relato de los padres de estudiantes que escaparon del colegio

Silvana y María José, madres de alumnas de la institución, relataron los minutos de pánico. Según explicaron, la confusión inicial retrasó la huida:

Al principio pensaron que era como una broma, parecía una especie de juego o algo así. Por el hecho de que ellos entraron, escucharon un estallido y pensaban que era una bomba o que ponían algo dentro de los baños, porque por ahí el chiste de los chicos es que se acostumbran a hacer eso. Pero ella no, mi hija, lo que me contaba, que escuchó dos veces, otra vez más, otro disparo, hizo como una tensión y dijo: Chicas, corramos porque esto es un arma’“.

Carolina Morel, Coordinadora de Educación, describió los minutos de encierro: “Escuché unos bombazos y pensé que eran petardos en los baños. Hasta que entró una docente a los gritos diciendo que había un chico disparando. Arrinconamos una mesa contra la puerta”.

Una vez que cesó el fuego, la escena en el patio era de parálisis. La coordinadora Morel relató que, al salir de su refugio, encontró al agresor ya reducido por dos preceptores. “El chico estaba sentado, alienado, con la mirada perdida. Del otro lado, un alumno estaba tirado en el piso”, describió sobre el momento en que confirmaron la muerte del menor de 13 años.

Pese a la magnitud del ataque, tanto padres como docentes coinciden en que el joven era «muy tranquilo» y no presentaba problemas de conducta previos. San Cristóbal, una localidad de 6.000 habitantes, permanece bajo conmoción por un hecho sin precedentes en su historia.

Con información de Infobae, La Nación y TN.