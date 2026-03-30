Un adolescente entró al colegio armado en Santa Fe y mató a un compañero: hay al menos dos heridos

Un adolescente ingresó armado a un colegio secundario y mató a un compañero en el departamento San Cristóbal, en Santa Fé. Fue durante las primeras horas de clases, en la escuela N° 40 Mariano Moreno.

“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal a medios locales.

Todo empezó alrededor de las 7:15, durante el izamiento de la bandera en el patio interno del colegio. «Uno de los estudiantes sacó un arma de la mochila y comenzó a disparar. Mató a uno de sus compañeros y habría herido a otros dos con perdigones», publicó Infobae.

“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario quien señaló que el menor habría utilizado una escopeta.

Según confirmaron fuentes oficailes, el agresor tenía 15 años y cursaba el tercer año del secundario. La víctima, tenía 13 e iba a primer año.

Qué se sabe de los heridos tras los disparos en el colegio de Santa Fe

Según trascendió, los dos estudiantes heridos tienen entre 13 y 15 años. Uno de ellos tuvo que ser trasladado en código rojo a Rafaela, tenía perdigones en la cara y el cuello. El otro resultó lastimado pero con heridas de menor gravedad.

María José, una de las madres de los alumnos del colegio reveló en dialogo con la prensa que el atacante llevaba la escopeta en un estuche de guitarra.

“Estoy todavía asustada. A las 7.30, recibo el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. Salí a buscarla porque me dijo que salió corriendo por atrás de la escuela”, mencionó.