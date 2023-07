Video: se robó un inodoro del hospital de Roca y se fue caminando por la puerta de acceso

Un insólito hecho ocurrió el viernes en el hospital Francisco López Lima, cuando un sujeto se llevó el inodoro de unos de los sanitarios que se encuentran ubicados en el acceso al hall central de uno de los principales centros asistenciales de todo el Alto Valle.

«Mirá que nos han pasado cosas pero robarse un inodoro no había sucedido nunca», dijo una enfermera que se comunicó con este medio quien no salía de su asombro tras el hecho delictivo ocurrido el viernes por la noche.

A esa hora, los empleados del nosocomio cayeron en la cuenta que faltaba uno de los sanitarios del baño destinado a las personas que habitualmente utilizan el sistema público de salud.

A partir de la denuncia del personal, comenzaron a observar las filmaciones del personal de seguridad y ahí se encontraron con la imagen del sujeto quien en todo momento mantuvo la cabeza mirando hacia abajo para evitar ser captado por las cámaras de seguridad.

No tuvo ningún empacho en salir con el inodoro abajo del brazo, acción que no fue observada por el personal de seguridad del nosocomio que por lo general hace una vigilancia del sector externo y no del edificio.

Las salas de guardia y también del sector de internación no han escapado a la inseguridad y en los últimos meses se han detectado robos del personal que van desde celulares hasta bolsos personales.

Sin embargo esta es la primera vez que una persona logra llevarse un sanitario y escapar sin ningún tipo de problemas por la puerta principal de acceso al hospital de Roca.

«Hay un solo policía que por lo general está en el sector de guardia donde se producen incidentes y una persona que monitorea las cámaras«, dijo una fuente del hospital consultada por este diario.