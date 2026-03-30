Video | Tiroteo en un colegio de Santa Fe: qué dijo el Gobierno y las autoridades sobre el violento hecho

La cúpula del Gobierno de Santa Fe se trasladó de urgencia a San Cristóbal tras el asesinato del alumno de 13 años. En una conferencia de prensa conjunta, los ministros Pablo Cococcioni (Seguridad) y José Goity (Educación) confirmaron que el ataque con una escopeta dejó, además de la víctima fatal, otros dos menores heridos de arma de fuego que permanecen internados en efectores públicos.

El caso puso, durante la conferencia, nuevamente en el centro del debate la Ley de Imputabilidad. Cococcioni fue tajante al respecto: el atacante de 15 años es «no punible» bajo la legislación vigente, ya que aún no rige la reforma del régimen penal juvenil.

«Dentro del marco legal actual, haremos el esfuerzo para dar contención al hecho», señaló el ministro, admitiendo las limitaciones de la Justicia para sancionar al menor.

Además, se confirmó que la víctima del ataque perpetrado por un chico de 15 años en el interior de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” se llamaba Ian Cabrera, de 13 años.

El trasfondo del agresor: una situación familiar «compleja»

Uno de los datos más relevantes surgió del Ministerio de Educación. Aunque el joven no registraba antecedentes de violencia en el sistema escolar y era considerado un buen alumno, el ministro Goity reveló que el adolescente atravesaba una «situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja».

Este escenario asoma como la principal hipótesis para entender el estallido de violencia en un chico que, hasta el lunes, no había dado señales de alerta.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, aclaró que el Estado no tenía pedidos previos de intervención sobre el entorno del agresor. La prioridad ahora es el acompañamiento a la familia de la víctima fatal y el despliegue de equipos de salud mental para los alumnos que presenciaron la secuencia en el patio.

Un hecho «sin antecedentes» en el país

El fiscal regional, Carlos Vottero, calificó el episodio como un asesinato «conmocionante» que no tendría precedentes en la historia reciente de la educación argentina por sus características. Las autoridades confirmaron que la Escuela N°40 Mariano Moreno permanecerá sin actividad escolar por tiempo indeterminado para facilitar los peritajes y el duelo de la comunidad.

El intendente de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, resumió el clima de la localidad de 6.000 habitantes: «Esto no tiene que ocurrir en ningún lugar. Hay que trabajar en contener a las familias porque lo que pasó no tiene explicación».

La investigación continúa bajo reserva para proteger la identidad de los menores involucrados, mientras se intenta rastrear la propiedad de la escopeta utilizada.