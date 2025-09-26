Video | Triple femicidio en Florencio Varela: así allanaron el búnker de «Pequeño Jota» y buscan a su mano derecha

Crece la incertidumbre por el paradero de «Pequeño Jota», el líder narco apuntado como autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela. Las autoridades realizaron un operativo en un búnker en Ciudad de Buenos Aires, pero con resultados negativos. Asimismo, Interpol emitió un pedido de captura internacional con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, su mano derecha.

El allanamiento se llevó a cabo este miércoles en el barrio Zavaleta, aunque las imágenes trascendieron en las últimas horas.

Los oficiales ingresaron al territorio en búsqueda de un bar en el que, según denunciaron, «Pequeño Jota» solía frecuentar.

«Con semejante revuelo, lo más posible es que ya esté en Perú», lamentó una fuente cercana a la investigación a Clarín.

Por otra parte, Interpol emitió un pedido de captura internacional con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, quien sería la mano derecha de líder narco.

Matías Agustín Ozorio, buscado por Interpol por el triple femicidio en Florencio Varela.

El encartado es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.

«Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes», remarcó Interpol.

Triple femicidio: los dos datos que alimentan el enigma de «Pequeño Jota»

Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20 años) y Lara Morena Gutiérrez (15 años) aparecieron muertas tras haber desaparecido el 19 de septiembre al subir a una camioneta blanca en La Tablada. Este viernes, los cuerpos fueron despedidos por familiares.

Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20 años) y Lara Morena Gutiérrez (15 años).

Diario RÍO NEGRO confirmó con fuentes ligadas a la causa dos datos claves para el futuro de la causa. El primero es que no existe investigación previa ni se reconoce a la banda sospechada como una organización narco con trayectoria en el país. Este indicio complica a la fiscalía, que debe avanzar sin antecedentes como punto de partida.

El otro hecho relevante es que se verificó que no hay registros ni investigaciones previas contra el supuesto cabecilla conocido como “Pequeño Jota”. Según la información proporcionada, no figuran pedidos de captura ni antecedentes en organismos locales o internacionales.

La falta de estos datos abre la posibilidad de que se trate de una estructura criminal nueva o de una célula vinculada a una organización extranjera con ramificaciones en Argentina. Esta hipótesis se mantiene bajo análisis por parte de los investigadores, que tampoco descartan que el grupo busque imitar modos criminales de organizaciones narcocriminales mexicanas o colombianas.

El enigma sobre la identidad de “Pequeño Jota” sigue alimentándose con el paso de las horas y la insuficiente búsqueda de su paradero. Se le adjudica nacionalidad peruana y una edad aproximada de 23 años, pero su identidad real todavía no fue ni siquiera confirmada.

Las primeras versiones lo describieron como un líder sin piedad, capaz de transmitir en redes sociales escenas de tortura y asesinato como una forma de adoctrinamiento criminal. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas concretas.

Mientras tanto, en las últimas horas, la fiscalía sumó otro nombre a la causa: Matías Agustín Ozorio, un joven de la misma edad que “Pequeño Jota”. Su posible rol dentro de la estructura criminal está bajo análisis.

El caso, ahora en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, tiene cuatro detenidos y continúa con una investigación a cargo de la DDI de ese distrito. Los allanamientos realizados en distintos puntos apuntaron a desarticular a la organización.

Los aprehendidos en los operativos realizados el miércoles son Daniela Iara Ibarra, Celeste Magalí González Guerrero, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva.

Todos ellos se negaron a declarar ante la justicia. De los cuatro detenidos, solo Parra es de nacionalidad peruana. Esto bastaría para que se los conozca como «Los peruanos».