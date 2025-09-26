Triple femicidio en Florencio Varela: una nueva pista apunta a un joven parte de una banda narco de La Matanza

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) continúa. Cuatro detenidos son investigados como presuntos partícipes del brutal hecho, sin embargo las autoridades buscan dar con los principales ejecutores y una pista reciente apuntó contra un joven que residía en el mismo barrio de una de las víctimas.

La Justicia provincial y federal que investiga el caso del triple femicidio tiene en la mira a un joven traficante de La Matanza como otro partícipe o testigo del brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara.

Según la información revelada por fuentes cercanas al caso, el joven formaría parte de una banda narco en la zona de monoblocks de Ciudad Evita, lugar donde vivía Brenda del Castillo.

Si bien no revelaron su identidad, se cree que es miembro de una grupo que opera con una mezcla de menudeo de droga y extorsiones en al zona. Los vecinos son víctimas de la banda y se niegan a hablar al respecto, pero se pudo constatar que el apuntado posee un largo historial.

Las primeras versiones indican que no tendrían un rol en las muertes, pero estiman que fue una de las personas que formó parte del grupo cerrado en redes sociales que vio cómo torturaban a las chicas. Además uno de los investigadores indicó que esta persona, al parecer, se lo ha visto acercarse a una de las víctimas en ocasiones anteriores. “Si es dealer y era cercano a Brenda, tal vez, algo sabe”, señalaron.

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio y qué relación tienen con la causa

Los cuatro detenidos trasladados para prestar declaración indagatoria en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela son:

Miguel Ángel Villanueva Silva

Iara Daniela Ibarra

Andrés Maximiliano Parra

Magalí Celeste González Guerrero

La relación de los detenidos con la causa se centra principalmente en la casa donde se hallaron los cuerpos y la presunta vinculación con una banda narco. Cabe recordar que los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados en el patio de una vivienda en Florencio Varela.

Detención en la escena: Iara Daniela Ibarra y Andrés Maximiliano Parra fueron los primeros capturados, hallados dentro de esa casa. Según lo difundido por las autoridades, fueron encontrados en una situación sospechosa: limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos .

y fueron los primeros capturados, hallados dentro de esa casa. Según lo difundido por las autoridades, fueron encontrados en una situación sospechosa: . En tanto la detención de Miguel Ángel Villanueva Silva y Magalí Celeste González Guerrero ocurrió porque ambos son parejas y la mujer fue señalada como la propietaria de la casa que fue alquilada con el objetivo de cometer el triple femicidio. Además según lo aportado, Villanueva fue quien rompió el silencio y aportó el dato de que el crimen fue transmitido en redes sociales.

