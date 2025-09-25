Rolando Figueroa habló del triple femicidio en Florencio Varela y halló similitudes con el caso de Luciana Muñoz

El brutal crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela impactó en la agenda nacional y puso en debate la relación entre narcotráfico y violencia extrema. En ese contexto, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió este jueves al hecho y encontró similitudes con la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de Gran Neuquén vista por última vez el 13 de julio de 2024.

“Son momentos muy dolorosos, son momentos en los cuales nos sacude como seres humanos”, expresó el mandatario, tras ser consultado durante un acto en el que la Justicia penal entregó al Ejecutivo provincial bienes decomisados al narcotráfico.

“La verdad que desde que conocimos la noticia nos conmociona, como conmocionan también las cosas que han pasado en la provincia”, agregó Figueroa en la actividad realizada en la Jefatura de Policía de Neuquén capital.

El gobernador estableció un paralelo entre el crimen ocurrido en Buenos Aires y la desaparición de la estudiante del Cpem 76. “Yo recién hablaba con el jefe (de la Policía), yo quiero que sepamos qué pasó con Luciana Muñoz. No puede ser que no sepamos qué es lo que pasó con Luciana Muñoz”, subrayó.

Aunque ambos hechos presentan diferencias. Porque Luciana sigue desaparecida, Figueroa marcó un punto en común: la influencia del microtráfico y el crimen organizado.

“Y también tiene que ver este tema, porque está metido el microtráfico en el medio, está metido en lo que sucedió en Buenos Aires y está metido acá. Por eso nosotros tenemos que dar una lucha, porque también con toda la cadena delictiva tiene mucho que ver el microtráfico”, explicó.

El mandatario reconoció que la violencia vinculada al narcotráfico se agrava cuando afecta directamente a las mujeres. “Duele mucho más cuando se cometen femicidios, ahí el dolor es aún mayor. Entonces creo que tenemos que enfocarnos todos a poder disminuir todo este tipo de acontecimientos que son muy dolorosos para la sociedad”, sostuvo.

En cuanto al rol del Estado, Figueroa no eludió la autocrítica. “Desde la política pública hay parte de la responsabilidad. Desde cuándo no se invierten en determinados temas y de qué manera se combate el microtráfico, porque esto tiene que ver con la venta de drogas también”, manifestó.

Con sus declaraciones, el gobernador trazó un puente entre la tragedia ocurrida en Buenos Aires y el caso que mantiene en vilo a Neuquén, insistiendo en que la lucha contra el narcotráfico es un desafío ineludible para el Estado y para toda la sociedad.