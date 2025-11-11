Violento enfrentamiento en Viedma: intervención policial deja cuatro heridos y dos detenidos en el Inalauquen

Este martes por la tarde, personal de la Comisaría 30° de Viedma fue agredido con piedras y botellas mientras acudía a un llamado en el módulo cinco del barrio Inalauquen, lo que dejó cuatro efectivos lesionados y daños en un patrullero. Dos personas fueron detenidas como responsables de la agresión.

Según relató a una radio local el comisario Gustavo Rodríguez, jefe de la Regional de Viedma, alrededor de las 14 se recibió un llamado solicitando presencia policial en apoyo a un empleado de la fuerza que estaba de civil. «Manifestó que le habían roto los vidrios de su casa y de su automóvil, así que personal policial se dirigió al lugar«, detalló.

Al llegar al módulo cinco del barrio Inalauquen, los efectivos comenzaron a entrevistarse con la víctima para conocer la situación, momento en el que un grupo de personas se acercó y empezó a arrojar piedras y botellas contra el personal, tanto de civil como uniformado. «En el ataque, un efectivo fue golpeado por un ladrillo, otra empleada recibió el impacto de una botella y otros dos empleados resultaron alcanzados por piedras», precisó Rodríguez.

«Al ver que nos duplicaban en número, solicitamos apoyo de otro móvil de la unidad 30, pero al bajarse, otro grupo rodeó el patrullero y lo apedreó», agregó Rodríguez. Además, desde un segundo piso, una mujer y un hombre lanzaban piedras, lo que obligó a pedir refuerzos al resto de las unidades y al COER.

Con apoyo de más efectivos, se logró restablecer el orden en Inalauquen

Con la llegada del personal adicional, se logró apaciguar la situación y detener a los principales instigadores: un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.

La intervención policial permitió la detención de una mujer y un hombre identificados como los principales instigadores del ataque. Ambos fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia. Se labraron actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad, daños y agresión al personal policial.

Posibles antecedentes del conflicto

Fuentes policiales señalaron que la noche anterior se había registrado un procedimiento en el que un mayor y tres menores fueron aprehendidos tras una tentativa de robo. «Supuestamente, estos menores fueron entregados a sus progenitores esta mañana, como el empleado afectado trabaja en la Comisaría 30, supongo que viene de ahí la problemática», agregaron desde la fuerza.