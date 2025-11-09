Desbaratan redes de microtráfico en Neuquén: detenidos, drogas, dinero y armas en cuatro ciudades

La Policía del Neuquén realizó un importante operativo antidroga en cuatro localidades de la provincia, que derivó en la desarticulación de varias redes de microtráfico. En total, se llevaron a cabo siete allanamientos simultáneos en Neuquén capital, Centenario, Añelo y Andacollo, con resultados calificados como “altamente positivos” por fuentes policiales.

Durante los procedimientos, se secuestraron más de 190 gramos de cocaína, 60 gramos de marihuana, alrededor de un millón y medio de pesos, más de 1.300 dólares, cuatro armas de fuego, cinco motocicletas y tres vehículos. También fueron incautados elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Coordinación provincial y el rol de las denuncias

Las acciones estuvieron a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, con la participación de las fiscalías regionales. Efectivos de los Departamentos Antinarcóticos de Neuquén, Centenario, Añelo y Chos Malal desarrollaron los procedimientos durante la jornada del jueves 7 de noviembre, tras varios meses de trabajo investigativo.

En la capital provincial se realizaron tres allanamientos simultáneos en los barrios San Lorenzo y Z1, impulsados por la Fiscalía de Narcocriminalidad. Allí se logró desarticular una estructura dedicada a la venta y almacenamiento de droga, además de la recaudación del dinero proveniente de esa actividad.

Neuquén capital: tres detenidos y cocaína incautada

Los procedimientos en Neuquén dejaron como saldo tres personas imputadas y el secuestro de 52 gramos de cocaína, casi 10 gramos de marihuana, más de 950.000 pesos y 1.300 dólares. También se incautaron tres vehículos, tres motocicletas, un arma Bersa Thunder 9 mm con cargador extendido, siete cartuchos calibre .40, balanzas de precisión, celulares, un posnet y anotaciones vinculadas a la comercialización.

El operativo, que se extendió por más de siete horas, se realizó con la supervisión judicial correspondiente y sin incidentes.

Andacollo: modalidad delivery para distribuir droga

En Andacollo, personal de la División Antinarcóticos Chos Malal allanó una vivienda en horas de la noche. Allí se secuestraron dosis de cocaína, semillas de cannabis sativa, balanzas digitales, dinero en efectivo, elementos de estiramiento, celulares y equipos informáticos.

El principal investigado, un hombre mayor de edad, habría utilizado la modalidad de delivery para distribuir las dosis, concretando entregas en plazas y espacios públicos. La investigación fue coordinada con la fiscalía local.

Centenario: denuncia vecinal y un arma casera

En Centenario, la investigación se originó a partir de denuncias realizadas por vecinos a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, herramienta que permite alertar de manera anónima sobre hechos sospechosos.

El Departamento Antinarcóticos Centenario allanó un domicilio que funcionaba como punto de venta activo. Allí se incautaron 40 gramos de cocaína, un arma de fabricación casera calibre 12 con cuatro cartuchos, y diversos elementos de fraccionamiento. El procedimiento fue supervisado por la justicia interviniente, que destacó el valor de la participación ciudadana.

Añelo: otro punto de venta desbaratado

De forma paralela, la División Antinarcóticos Añelo llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de personas vinculadas a la venta de drogas. Se incautaron más de 50 gramos de cocaína y marihuana, casi medio millón de pesos, dólares estadounidenses, alrededor de 100 semillas de cannabis genéticamente modificadas y dos motocicletas utilizadas para el traslado de las sustancias.

Todo el material fue trasladado a la sede policial local y puesto a disposición de la fiscalía actuante.

Balance y acciones futuras

Desde la Dirección Antinarcóticos destacaron el trabajo articulado entre las distintas divisiones policiales y las fiscalías regionales, lo que permitió consolidar investigaciones desarrolladas durante meses. “Son procedimientos que no sólo apuntan a secuestrar droga, sino a desarticular estructuras de microtráfico que afectan la tranquilidad de los barrios”, remarcaron fuentes policiales.

El Gobierno provincial subrayó que continúa invirtiendo en recursos, equipamiento y capacitación para fortalecer la labor de la fuerza policial en la lucha contra el narcotráfico. Estas acciones, añadieron, buscan reforzar la prevención y la respuesta ante los delitos vinculados al consumo y la venta de drogas en todo el territorio neuquino.