Intentó apuñalar a un hombre y fue detenido por la Policía en Mainqué: una mujer terminó lesionada

Un violento episodio ocurrido en la zona céntrica de Mainqué terminó con un hombre detenido. El agresor fue aprehendido por personal de la subcomisaría 66 tras ingresar por la fuerza a una vivienda, atacar a un hombre con un arma blanca y provocar heridas a una mujer que intentó defenderlo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando el acusado irrumpió en el domicilio e intentó apuñalar a un hombre que se encontraba en el interior. En medio del forcejeo, una mujer sufrió una lesión en una de sus manos al intervenir para frenar el ataque.

Rápido accionar policial

Antes de ser reducido, el agresor rompió una ventana de la vivienda y escapó, descartando el arma utilizada. Minutos más tarde, efectivos de la subcomisaría 66 lograron interceptarlo en las inmediaciones, donde fue detenido sin oponer resistencia.

El personal secuestró el elemento cortante y trasladó al hombre a la unidad policial, donde quedó a disposición de la fiscalía. Se iniciaron las actuaciones judiciales por violación de domicilio, daño, lesiones y abuso de arma blanca.