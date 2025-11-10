Mataron a un joven en Picún Leufú: recibió un disparo y un sospechoso está internado bajo custodia

La víctima tenía 27 años y murió camino al hospital. El agresor fue detenido con un arma de fuego recortada calibre 22 y permanece hospitalizado bajo custodia policial. Foto Archivo.

Una pelea entre dos hombres en Picún Leufú terminó en tragedia. Un joven de 27 años, identificado como Gustavo Santos, murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento ocurrido en la mañana del sábado. El presunto autor fue detenido en el lugar con un arma de fuego recortada y actualmente permanece hospitalizado bajo custodia policial. Aguardan su recuperación para avanzar con la imputación.

Según informó el comisario Cristian Velázquez, el hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando un llamado alertó al teléfono de emergencias sobre una riña entre dos hombres en la vía pública. Al llegar al sitio, los efectivos se encontraron con una escena violenta y con claros indicios de un enfrentamiento armado.

El hallazgo en el lugar del hecho

Al arribar, el personal policial halló a una persona tendida en el suelo con una herida abdominal compatible con un disparo de arma de fuego. A pocos metros, otro hombre intentaba alejarse del sitio de manera disimulada, portando un arma de fuego y un arma blanca. Al notar la presencia policial, el sospechoso no opuso resistencia y fue inmediatamente aprehendido.

El comisario detalló que el hombre aprehendido tenía «heridas sangrantes en sus extremidades superiores», mientras que la víctima presentaba un cuadro grave por el impacto del arma de fuego. De inmediato, se solicitó la presencia de una ambulancia del hospital local, que trasladó al herido de bala con vida hacia el nosocomio.

El traslado y la confirmación de la muerte

El joven, de 27 años, fue trasladado inicialmente al hospital de Picún Leufú, pero debido a la gravedad de la lesión, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad. Sin embargo, durante el traslado hacia Cutral Co, el médico a cargo de la ambulancia informó a la Policía que el joven había fallecido.

En tanto, el hombre aprehendido —cuya identidad no trascendió oficialmente— fue llevado a la comisaría local para resguardar su integridad, ya que familiares de la víctima se habían dirigido al hospital y existía riesgo de nuevos incidentes.

Recolección de pruebas y hallazgo de armas

El sector donde ocurrió la riña fue inmediatamente preservado por la Policía para el trabajo del Gabinete de Criminalística. El comisario Velázquez precisó que el enfrentamiento se extendió por unos 150 metros, entre el domicilio de la madre de la víctima y la avenida donde terminó el conflicto.

Durante las tareas de inspección se secuestraron varias evidencias: vainas servidas, municiones, un machete —que habría sido utilizado por la víctima en defensa propia— y un arma de fuego recortada calibre 22 largo, que sería la utilizada en el disparo mortal. Todo el material fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente.

Testimonios y reconstrucción del hecho

Los investigadores lograron ubicar a varios testigos que presenciaron distintos momentos de la pelea. Las declaraciones fueron tomadas en sede policial y serán incorporadas a la causa penal.

El fiscal de turno dispuso la realización de la autopsia en el cuerpo médico forense de Neuquén capital, que confirmó -preliminarmente- que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen. Se espera que, en la formulación de cargos, se conozcan más detalles del informe forense.

El agresor, bajo custodia en el hospital

El presunto autor del disparo también resultó herido durante el enfrentamiento. Según el parte policial, sufrió fracturas en sus brazos y fue derivado al hospital de la comarca petrolera para recibir atención médica. Permanece internado bajo custodia, a disposición de la fiscalía.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del hecho y si existía una relación previa entre ambos protagonistas. «El caso está siendo analizado con todas las pericias correspondientes. Las armas fueron incautadas y se aguarda el resultado de las pruebas balísticas«, precisó el comisario Velázquez.

Una mañana marcada por la violencia

El hecho conmocionó a los vecinos del barrio donde ocurrió la pelea. Tras la intervención policial, la zona permaneció acordonada varias horas mientras trabajaban peritos y agentes del Gabinete de Criminalística.

Con la autopsia y los informes periciales ya en manos de la fiscalía, la causa se encamina hacia la formulación de cargos contra el presunto autor del crimen, que permanece internado bajo vigilancia policial.