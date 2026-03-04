Violento enfrentamiento en Villa Ceferino deja un joven herido de bala y un detenido en Neuquén

Una jornada de extrema violencia se vivió el martes por la noche en el barrio Villa Ceferino cuando un enfrentamiento entre vecinos culminó con un joven lesionado por un disparo de arma de fuego y una persona demorada tras intentar resistirse a la autoridad. La secuencia involucró un domicilio sobre Diego Rosales al 2300 y otro en JJ Castelli y Manuel Rodríguez del mismo sector. La policía debió intervenir de urgencia ante las constantes detonaciones en la zona.

Una disputa con heridos y «justicia por mano propia»

El conflicto se habría desencadenado por una disputa previa entre familias del sector. Según las investigaciones preliminares, un joven de 19 años se acercó a una vivienda para realizar un reclamo, lo que derivó en una discusión y una posterior pelea. En ese contexto, un hombre salió del domicilio y le efectuó un disparo a quemarropa que impactó en su rodilla derecha.

Minutos después, personal de la comisaría 3 interceptó en las cercanías a un hombre de 38 años familiar del joven herido, quien portaba un arma de fabricación casera y se encontraba efectuando disparos. Según pudo conocer este medio, el hombre intentaba ejercer «justicia por mano propia» en represalia por la agresión sufrida por su sobrino.

Durante su aprehensión, un grupo de personas intentó impedir el accionar policial arremetiendo contra los efectivos, lo que obligó al uso de disparos intimidatorios con escopeta para disuadir a la multitud.

El arsenal secuestrado

Tras el cese de las hostilidades, el Departamento de Criminalística realizó un exhaustivo rastrillaje en el lugar, logrando incautar una serie de elementos clave para la causa:

Se hallaron varias municiones, entre ellas 9 vainas servidas de calibres 9mm y .25. También se detectó un cartucho completo calibre 16 que presentó una falla al momento de ser percutado.

En el interior de la vivienda se halló una pieza de fabricación artesanal, tipo «tumbera», confeccionada con dos caños soldados y una empuñadura de 12 centímetros.

La policía logró levantar muestras de manchas hemáticas recolectadas mediante hisopados en la escena.

Como parte del material incautado, se retiró un pantalón deportivo perteneciente al joven herido, el cual presentaba orificios compatibles con el paso de un proyectil.

Medidas judiciales

El joven lesionado fue asistido inicialmente en un centro de salud local y luego derivado al Hospital Heller, donde se le colocó un yeso y fue dado de alta al encontrarse fuera de peligro.

Por su parte, la fiscalía interviniente a cargo de la fiscal Paula González ordenó los allanamientos para dos domicilios vinculados al hecho: la vivienda donde se habría ocultado parte del arma casera y el domicilio donde residiría el presunto agresor del joven.