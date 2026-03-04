Imputaron a un hombre vinculado al crimen de Emmanuel Aguilera en Cipolletti

La investigación por el asesinato de Emmanuel Uriel Aguilera, el joven de 20 años acribillado el pasado 1 de marzo, sumó un capítulo clave en la justicia. Un hombre, detenido ayer durante una serie de allanamientos, quedó bajo prisión preventiva tras hallársele un arma de grueso calibre en su poder.

Hallazgo de armamento y formulación de cargos

Durante los operativos realizados este martes en el marco de la causa por el homicidio de Aguilera, efectivos policiales secuestraron un arma de fuego de puño, con cargador y municiones, la cual se encontraba apta para el disparo. El morador de la vivienda no contaba con la autorización legal correspondiente para la tenencia de dicho armamento.

En la audiencia de formulación de cargos realizada hoy, la fiscalía imputó al detenido como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Si bien el arma fue hallada en el contexto de la búsqueda de los responsables del crimen del joven, por ahora la acusación formal se centra en la posesión del material bélico.

Un vínculo familiar que infunde temor

El fiscal del caso fundamentó el pedido de prisión preventiva por el término de un año, alertando sobre un claro peligro de entorpecimiento de la investigación. Un dato no menor surgió en la sala: el imputado es hermano de uno de los prófugos sospechosos de haber disparado contra la vivienda de Aguilera el día del homicidio.

Según expuso el Ministerio Público, la libertad del acusado representaría un riesgo para el proceso, ya que varios testigos manifestaron sentir temor de declarar debido a los lazos familiares y el contexto de violencia que rodea al caso.

Resolución judicial y un traslado específico

A pesar de que la defensa del imputado no cuestionó la calificación legal y solicitó una morigeración de la pena mediante prisión domiciliaria con tobillera electrónica (GPS), el Juez de Garantías rechazó la propuesta.

El magistrado resolvió la prisión preventiva por un año argumentando que es imperativo resguardar no solo la causa por la tenencia del arma, sino también la investigación del homicidio, dado que existen riesgos procesales compartidos.

Durante la audiencia también se fijaron cuatro meses para la etapa penal preparatoria de la investigación y en una decisión contundente, el juez ordenó que el detenido sea alojado en un establecimiento del Servicio Penitenciario Provincial.

Asimismo, el Magistrado aclaró que el imputado no podrá quedar bajo custodia de la Policía de Río Negro, haciendo lugar a una disposición vinculada a un antecedente previo que el acusado mantiene con dicha fuerza de seguridad.