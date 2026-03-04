Fue víctima de una sextorsión cerca de Lago Puelo: la banda operó desde una cárcel de Mendoza

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina (PFA) logró desbaratar una sofisticada organización criminal dedicada a las estafas virtuales y extorsiones. La banda, que operaba desde el interior de un penal, fue descubierta tras una investigación que unió los extremos del país, desde la cordillera chubutense hasta el Gran Mendoza.

El inicio del engaño: de Facebook a la amenaza

La causa tuvo su origen en noviembre de 2025, tras una denuncia radicada en la localidad de Lago Puelo, Chubut. Un vecino de Cholila fue captado a través de la red social Facebook por una usuaria que se identificaba como «Carla». Tras entablar una conversación que derivó al servicio de mensajería WhatsApp e incluyó el intercambio de imágenes, la supuesta joven interrumpió el contacto alegando ser menor de edad.

Poco después, comenzó el calvario para la víctima: un hombre se comunicó haciéndose pasar por el padre de la menor, exigiendo dinero bajo la amenaza de una denuncia penal. El extorsionador alegaba que su hija había intentado quitarse la vida y requería fondos urgentes para asistencia psicológica.

Uno de los implicados, desde el penal.

Documentación apócrifa y un falso suicidio

La maniobra de presión escaló a niveles alarmantes. Los delincuentes enviaron al damnificado documentación judicial falsa, incluyendo un supuesto amparo por «ciberacoso» y hasta un acta de defunción apócrifa, asegurando que la joven se había suicidado producto de la situación.

Bajo este asedio psicológico y ante el temor de las represalias legales, el vecino de Cholila terminó cediendo y realizó múltiples transferencias bancarias que, en total, alcanzaron los 2 millones de pesos.

El cerebro detrás de las rejas

La investigación, liderada por el fiscal Dr. Carlos Díaz Mayer y la jueza Dra. Silvana Cecilia Vélez, permitió a la División Unidad Operativa Esquel de la PFA rastrear la ruta del dinero. El análisis de los movimientos bancarios reveló que los fondos terminaban en manos de allegados a un interno alojado en el Complejo Penitenciario Almafuerte, en Luján de Cuyo, Mendoza.

Según los pesquisas, este recluso era el organizador de la maniobra, coordinando las acciones con cómplices en el exterior del penal.

Allanamientos y secuestro de pruebas

Con el material probatorio recolectado, se ordenaron dos allanamientos clave en la provincia de Mendoza. Uno de ellos se realizó en una celda del mencionado penal de Luján de Cuyo, mientras que el otro tuvo lugar en una vivienda del Barrio La Gloria, en Godoy Cruz, donde residían otros dos integrantes de la banda.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron 2 notebooks, 8 teléfonos celulares y documentación de vital interés para la causa.

Los sospechosos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron notificados de la causa caratulada preventivamente como «Extorsión», la cual continúa bajo la órbita del Juzgado Penal de la Circunscripción Judicial Lago Puelo.