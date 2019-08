Las amenazas que no terminan

No hay mejor defensa que un buen ataque. La estrategia siempre lo utilizan los adversarios políticos y se la atribuye a la lucha cuerpo a cuerpo. Marcelo Bermúdez y Mariano Gaido están en eso. El primero dice que hay candidatos que no viven en Neuquén pero no dice quién es y el segundo habla de seguridad a futuro cuando hubo un taxista baleado.

Marcelo recibió la bendición

El candidato a intendente del Frente de Todos, Marcelo Zúñiga (o Zuñíga como lo nombraron los canales porteños) está contento como perro con dos colas. Logró que lo recibiera el político estrella de las PASO Alberto Fernández y que le grabara un video donde promete venir a Neuquén. “¡Es para Darío que lo mira por youtube!” cantan en su entorno.

¿Lo digo o no lo digo, lo hago o no lo hago?

La Justicia electoral aún no decide si le recrimina o no a Marcelo Bermúdez que no puede seguir ejerciendo actos de gobierno mientras está de campaña furiosa para retener la intendencia a favor de Cambiemos. La jueza Alejandra Bozzano dijo que no está dentro de sus funciones controlar la actividad de los candidatos ¿tocaron la puerta en contralor equivocado?

Los afiches de Jesús Escobar no eran de el

Los afiches de Marcelo Bermúdez con Jesús Escobar no eran de la campaña de Libres del Sur, sino de la contracampaña de afiches que puso el MPN “para confundir” reveló la concejal de Libres del Sur,Cecilia Maletti, actual segunda candidata en la lista espejo de la conjunción de partidos macristas que lleva a MarceloBermúdez a la intendencia.

Omar no le puso onda a las carreras

El joven ministro de Gobierno de Neuquén, Juan Pablo Prezzoli, propuso “sin repetir y sin soplar” que los estudiantes secundarios dijeran cinco carreras que quisieran estudiar. Los chicos se divirtieron, hasta que apareció Omar Gutiérrez con expresión adusta. Quiere estudiar comunicación social, petróleo, turismo y educación física. Faltó una.