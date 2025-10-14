Cipolletti proyecta el «Paseo del Mercado»: un nuevo pulmón verde en el ingreso a la ciudad

El intendente Rodrigo Buteler anunció que la Municipalidad de Cipolletti esta «ordenando la ciudad y sobre todo poniéndola más verde». Uno de los proyectos más recientes es el Paseo del Mercado, una propuesta urbana que tiene como objetivo transformar un sector tradicional de la ciudad en un nuevo espacio verde para el encuentro y la recreación.

El proyecto se ubica sobre calle Pacheco, entre Mengelle y Rivadavia, donde según el municipio, históricamente existía «un terreno excedente del tejido urbano». La iniciativa apunta a «revalorizar ese sector», integrándolo al circuito de paseos y plazas que vienen configurando una red de espacios públicos para que sean «más accesibles y sostenibles».

Buteler sostuvo que se trata de una propuesta pensada para la gente, para que Cipolletti siga creciendo de manera ordenada y verde. “Tenemos ideas y proyectos nuevos todos los días. Este paseo va a ser un punto de encuentro con carritos gastronómicos, áreas de descanso y un entorno natural cuidado”, destacó el jefe comunal.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de presupuesto y planificación técnica, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. La intención es iniciar los trabajos en los próximos meses, una vez aprobadas las partidas correspondientes.

El diseño del Paseo del Mercado toma como inspiración al álamo, especie emblemática del Valle. Su presencia marcará las cabeceras del paseo, que funcionarán como puntos de inicio y cierre del recorrido, aportando identidad y coherencia paisajística al entorno.

El trazado del parque será lineal y continuo, con un espacio central apergolado que conectará ambos extremos. A lo largo del recorrido se dispondrán áreas de estar, sectores parquizados y mobiliario urbano.

Entre los elementos principales se incluyen un paseo peatonal con estructura apergolada, plazas secas con predominio del álamo, un sistema integral de iluminación y un tratamiento paisajístico integral del entorno. Además, según el municipio, el proyecto contempla la instalación de carritos gastronómicos y espacios para eventos culturales.