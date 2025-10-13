Vecinos de Paso Córdoba reclaman asistencia ante problemas con el suministro de agua

Vecinos del barrio Paso Córdoba, en Roca, manifestaron su preocupación por la calidad del agua potable, que según denuncian, presenta una coloración turbia y aseguran que el problema se ha intensificado en el último tiempo.

Desde Aguas Rionegrinas S.A. explicaron que la presencia de manganeso en la red, combinada con el cloro en el proceso de desinfección genera dicha tonalidad y ratificaron que el suministro cumple con los estándares de potabilidad establecidos por organismos nacionales e internacionales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Yanina, vecina del barrio Paso Córdoba, relató que desde hace muchos años el agua que sale de las canillas presenta una coloración turbia, pero que en los últimos años se acentuó aún más. “Esto pasa hace más de 10 años, sólo que no se veía con tanta continuidad. Era día por medio o cada tanto, y ahora todos los días. Es imposible consumirla”, expresó con preocupación.

Vecinos indican que el agua es más oscura durante la mañana. Foto: Juan Thomes.

La vecina también señaló que quienes pueden compran bidones de agua, pero sólo alcanza para beber. “Hay gente que compra los bidones, pero solo alcanzan para tomar. No podés bañarte y cocinar con suerte. Hay otras personas que usan esa agua porque no les queda otra, no les alcanza para comprar y la usan. O hay gente que viene al centro con los bidones y carga agua”, agregó.

Asimismo, afirmó que los vecinos piden asistencia, camiones cisterna o bidones mientras se soluciona el problema, «necesitamos que se nos asista y que la limpieza de cañerías se haga en todos lados».

Por otro lado, en una gacetilla oficial, la empresa estatal Aguas Rionegrinas ratificó que el agua distribuida en Paso Córdoba “es potable y apta para el consumo humano» y que cumple con los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino, así como con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (COFES)”.

Consultados por este medio explicaron que en la zona «es normal la presencia de manganeso en el agua», y que este mineral al entrar en contacto con el cloro durante el proceso de desinfección adquiere esa tonalidad. Además, indicaron que la acumulación del mineral, más antigüedad de las cañerías, provoca obstrucciones en la red.

Ante esta situación, el organismo informó que “intensificó los trabajos de limpieza y purga en la red de distribución” y que se encuentra ejecutando una obra que contempla la instalación de una cisterna de decantación con capacidad de 75 mil litros, destinada a reducir la presencia de manganeso. También señalaron que desde la semana pasada un equipo técnico gestiona el traslado de placas hidrófugas para ser incorporadas en la ciudad.

Aguas Rionegrinas sostuvo que el agua es «potable». Foto: Juan Thomes.

Según explicó la empresa, la decantación consiste en dejar el agua en reposo para que los sedimentos, por acción de la gravedad, se depositen en el fondo. Este proceso busca disminuir la concentración de manganeso en el suministro.

En paralelo, desde Aguas Rionegrinas afirmaron que se está reformando el sistema de bombeo con el objetivo de mejorar la presión y calidad del servicio en este sector.