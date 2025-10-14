Le depositaron una suma millonaria por error y no la devolvió: ahora enfrenta una causa penal en Cipolletti

Una mujer de Cipolletti fue formalmente acusada por el delito de retención indebida, luego de recibir por error una transferencia de más de más de 7 millones de pesos pertenecientes a una empresa. La suma había sido enviada por equivocación como parte de una cuota alimentaria, y pese a los reiterados pedidos de devolución, la imputada no restituyó el dinero.

La audiencia se desarrolló el lunes por la tarde en los tribunales de Cipolletti. Allí, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y escuchó a la mujer, quien expresó haber comprendido la acusación y manifestó su intención de devolver el dinero, aunque reconoció no contar con la totalidad de la suma.

Una transferencia equivocada

Según expuso la fiscal del caso, el hecho ocurrió el 23 de abril de 2025, cuando la representante legal de una empresa de servicios de ingeniería realizó una transferencia bancaria hacia la cuenta del banco de la imputada. El monto debía ser de $73.567, en concepto de cuota alimentaria que se descuenta por recibo a un empleado de la firma.

Sin embargo, por un error involuntario, la mujer transfirió $7.356.734, es decir, cien veces más del monto correspondiente. Al advertir el error, la empresa intentó revertir la operación, pero no tuvo éxito. Posteriormente, pese a múltiples intentos de contacto, no logró que la destinataria devolviera el dinero excedente.

Intimaciones y denuncia

Ante la falta de respuesta, la empresa envió una carta documento el 5 de agosto de 2025, intimando a la mujer a devolver el dinero en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de iniciar una denuncia penal. Pese a la notificación, la imputada no restituyó el dinero y mantuvo la suma en su poder.

«La transferencia fue legítima, pero bajo un título que generaba la obligación de devolución», explicó la fiscal. «Al no hacerlo, se configuró la conducta típica del artículo 173 inciso 2° del Código Penal, que sanciona la apropiación indebida de dinero ajeno”, añadió.

Las pruebas reunidas

Entre los elementos presentados por la fiscalía figuran la denuncia formal de la empresa, el comprobante de la transferencia, el acuerdo de cuota alimentaria firmado en el Centro de Mediaciones, los movimientos bancarios, la carta documento y el comprobante de extracción firmado por la imputada al retirar parte del dinero en una sucursal de calle España.

La querella, en representación de la empresa afectada, adherió a la acusación y a la calificación legal. La defensa pública, que asiste técnicamente a la mujer, también reconoció la validez del proceso y no se opuso a la formulación de cargos.

Próximos pasos

La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de retención indebida en calidad de autora, según los artículos 172, 173 inciso 2° y 45 del Código Penal. La investigación continuará en los próximos meses, mientras la imputada deberá mantener actualizado su domicilio.

La causa quedó abierta a la posibilidad de acuerdos o medidas de reparación, en caso de que la mujer avance en la devolución del dinero recibido por error.