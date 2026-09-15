A 50 años de la Noche de los Lápices, cuáles son las actividades en Neuquén y Cipolletti

Los 50 años de la Noche de Los Lápices, en Cipolletti, tuvieron su antecedente con las "Estaciones de la Memoria en 2025 (foto archivo Florencia Salto)

En el año del cincuentenario del golpe cívico militar, se desarrollarán en Neuquén y en Cipolletti varias actividades en el día nacional de los estudiantes secundarios y de la juventud, como la reposición de las baldosas en la vereda del colegio San Martín de Neuquén por sus estudiantes desaparecidos o las actividades en la plaza central de Cipolletti, que terminarán en la Casa de Leticia, secuestrada a los 17 años cuando volvía del Colegio Belgrano en 1977.

Se denominó la Noche de los Lápices al secuestro y tortura el 16 de septiembre de 1976 de diez integrantes del centro de estudiantes de La Plata, que en su mayoría integraban la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), un operativo que incluyó el traslado a los centros clandestinos de la dictadura como Arana y Pozo de Banfield. Seis continúan desaparecidos.

La tortura de adolescentes también se produjo en la región en 1976, durante el «operativo Cutral Co» en junio, cuando varios estudiantes de 15 a 19 años fueron sacados de los secundarios de Huincul y Cutral Co, torturados primero en la comisaría y luego en el centro clandestino de Bahía Blanca. En diciembre de ese año, 15 jóvenes de tercer a sexto año de la ENET de Bahía Blanca fueron llevados a la tortura en «La Escuelita» y en Cipolletti, Leticia Veraldi sigue desaparecida luego de haber sido secuestrada a la salida del colegio Belgrano, el 4 de julio de 1977.

Adolescentes y Memoria en la plaza San Martín EN 2025 (foto archivo Florencia Salto)

En Cipolletti

Con el acompañamiento docente, los jóvenes de cuatro secundarios se reunirán este miércoles a las 14 en Irigoyen y España de Cipolletti para una jornada de intervenciones artísticas, poesía, elaboración de un mural y trabajo de esténcil. Se abordará la Memoria de las 17 personas desaparecidas en la ciudad, según se explicó desde APDH y Jóvenes por la Memoria, que coordinarán la tarde en la plaza.

A 50 años de la Noche de los Lápices, estudiantes y docentes del CET N.º 22, ESRN N17 “Patagonia”, ESRN N.º 89 “Manuel Belgrano” y ESRN N15 realizarán una jornada para construir memoria colectiva y recuperar la historia de Leticia Veraldi en la Casa de Leticia. En Villegas 775 fue previsto un conversatorio con Betina Labrune y Adriana Taboada, compañeras de colegio de Leticia.

Baldosas en el secundario de Neuquén

En Neuquén, a las 11 en la avenida Argentina al 1.100, se repondrán las baldosas de la Memoria de Ricardo «Panchito» Raby, Susana Mujica, Roberto «Champa» Rigoni, Enrique «Ique» y Ricardo «Caito» Sapag en la vereda del Colegio San Martín, el secundario del que egresaron antes de iniciar la vida universitaria.

La actividad fue organizada por la municipalidad de Neuquén, los familiares de los jóvenes desaparecidos y la APDH Neuquén. Las baldosas de Memoria fueron instituídas por ordenanza para la vigencia de la Memoria de lo ocurrido durante el Terrorismo de Estado en el país. Se trata de una reposición, porque fueron vandalizadas al poco tiempo del acto de restitución.

En el CPEM 46

También en Neuquén capital se desarrollará en ambos turnos un «cambio de actividades» para que los estudiantes secundarios del CPEM 46 puedan retomar, con una jornada de Memoria, un programa que habían iniciado en marzo con actividades áulicas vinculadas a los 50 años del Terrorismo de Estado.

Se proyectará el documental «Camino de Regreso», la historia de Dora Seguel, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar luego de haber sido secuestrada del colegio comercial de Cutral Co. El corto recibió varios galardones en festivales, fue dirigido por Violeta Arzamendia y Luciana Rodrigues Dacunt y registra el secuestro, cautiverio, liberación y su posterior camino en busca de Memoria, Verdad y Justicia.

La profesora Laura Román destacó que Dora estará para el debate posterior del documental. «Me llaman de los centros de estudiantes y les cuento cómo fue mi experiencia, lo que se puede hacer desde un centro de estudiantes. Es muy fuerte, movilizante y conmovedor que tengan la misma edad que yo tenía al momento de ser secuestrada y saber que reniegan por las mismas cosas con las que nosotros nos enganchábamos, de conocer la historia y el por qué para conseguir cosas para todos», explicó Dora.