Feria del libro 2026 en Neuquén: cronograma de autores, plano del MNBA, y los horarios de la edición dedicada a Borges

Neuquén capital entra en modo feria. Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” tomará el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y sus alrededores desde este viernes 11 hasta el domingo 20 de septiembre.

La edición 2026 rompe récords con más de 600 postulaciones. Con entrada libre y gratuita, la agenda concentrará sus actividades en tres auditorios funcionando en simultáneo dentro del MNBA, sumando como sedes anexas a la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia.

El Museo Paraje Confluencia se convertirá en un santuario literario para homenajear a Jorge Luis Borges al cumplirse 40 años de su muerte. El espacio albergará una muestra exclusiva sobre su paso por Neuquén y su vínculo histórico con la región, acompañada por una sala de lectura inmersiva dedicada a su obra.

En paralelo, a 50 años del último golpe de Estado cívico-militar en Argentina, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) montará una exposición permanente enfocada en la construcción de la memoria y la defensa de los derechos humanos.

La dimensión del encuentro refleja el peso de la plaza neuquina en el circuito editorial:

250 escritores: participarán autores de Neuquén Capital, el interior provincial, 20 provincias argentinas y representantes de Chile.

participarán autores de Neuquén Capital, el interior provincial, 20 provincias argentinas y representantes de Chile. 95 stands: albergarán a 150 librerías, editoriales comerciales e independientes, y expositores.

albergarán a 150 librerías, editoriales comerciales e independientes, y expositores. 140 presentaciones: lanzamientos de títulos y conversatorios concentrados en diez días.

lanzamientos de títulos y conversatorios concentrados en diez días. 53 actividades escolares: talleres, propuestas lúdicas y charlas exclusivas para las infancias, juventudes y público general.

Los horarios van de martes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 22:00 y sábado/ domingo de 14:00 a 22:00.

Cronograma de la Feria del Libro 2026 en Neuquén: el detalle de los horarios y autores

Viernes 11

16:00 hs: Presentación del Coro de la UNCo. Patricia Bobadilla Guerrero presenta Sin planeta B, Jorge vuelve al mar.

Presentación del Coro de la UNCo. Patricia Bobadilla Guerrero presenta Sin planeta B, Jorge vuelve al mar. 17:00 hs: Raúl Mansilla (Un viaje por la Patagonia). Daniel Brunskole (Patagonnia Tierra Mítica). Charla sobre adolescencias por Perla Benegas.

Raúl Mansilla (Un viaje por la Patagonia). Daniel Brunskole (Patagonnia Tierra Mítica). Charla sobre adolescencias por Perla Benegas. 18:00 hs: Gladys Elvira presenta Silencios develados junto a la APDH. Maria Benicia Costa Paz con El otro Roca. Teresa Fleitas (Entre Utopías y Quimeras).

Gladys Elvira presenta Silencios develados junto a la APDH. Maria Benicia Costa Paz con El otro Roca. Teresa Fleitas (Entre Utopías y Quimeras). 19:00 hs: Patricio Zunini presenta Borges enamorado. Hernán Martín Descalzo con Educación emocional I. Presentación de la Revista Seis Mujeres.

Patricio Zunini presenta Borges enamorado. Hernán Martín Descalzo con Educación emocional I. Presentación de la Revista Seis Mujeres. 20:00 hs: Verónica Boix y el conversatorio Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina. Diego Fabián Gómez (Crónicas de Fútbol Fantástico). Presentación del Manual de deporte social.

Sábado 12

15:00 hs: María Martha Paz (Renata). Conversatorio con Mauricio Giulietti y Facundo Podestá (Editorial Cosa Seria). Taller de encuadernación básica con Daniel Pabe.

María Martha Paz (Renata). Conversatorio con Mauricio Giulietti y Facundo Podestá (Editorial Cosa Seria). Taller de encuadernación básica con Daniel Pabe. 16:00 hs: Estela Gutierrez Matthews (Descubre tu propósito).

Estela Gutierrez Matthews (Descubre tu propósito). 17:00 hs: Invocación de lo tangible (Textos a 50 años de la dictadura). Archivo de la Memoria Trans presenta Carne de cañón. Sebastián Sánchez diserta sobre Eduardo Sacheri.

Invocación de lo tangible (Textos a 50 años de la dictadura). Archivo de la Memoria Trans presenta Carne de cañón. Sebastián Sánchez diserta sobre Eduardo Sacheri. 18:00 hs: Manuel José Olascoaga (El brujo de las cordilleras). Ricardo A. Koon (Tras las huellas de Ernest Hemingway). Charla taller con Natalia Corbould.

Manuel José Olascoaga (El brujo de las cordilleras). Ricardo A. Koon (Tras las huellas de Ernest Hemingway). Charla taller con Natalia Corbould. 19:00 hs: Reynaldo Sietecase presenta Cabrón moderado por Eugenia Zicavo. Grata (Nada es lo que parece). Pamela Dominguez (El secreto de las hormiguitas).

Reynaldo Sietecase presenta Cabrón moderado por Eugenia Zicavo. Grata (Nada es lo que parece). Pamela Dominguez (El secreto de las hormiguitas). 20:00 hs: Roberto Samar (Pantalla Cruel). José Luis Saddi (Las cucarachas no velan a sus muertos).

Roberto Samar (Pantalla Cruel). José Luis Saddi (Las cucarachas no velan a sus muertos). 21:00 hs: Alejandro Dolina graba en vivo La venganza será terrible.

Domingo 13

15:00 hs: Julieta Fabi (Suicidio, una historia real). Hedy A. Bernardini (Latidos). Taller de cosmovisión mapuche.

Julieta Fabi (Suicidio, una historia real). Hedy A. Bernardini (Latidos). Taller de cosmovisión mapuche. 16:00 hs: Rafael Urretabizkaya (Circo).

Rafael Urretabizkaya (Circo). 17:00 hs: Infancias sobrevivientes (Ed. La Minga y APDH). Patricio Denegri y la fantasía épica. Charla sobre distribución de libros por Mauricio Giulietti y María Clara Lavallén Kenny.

Infancias sobrevivientes (Ed. La Minga y APDH). Patricio Denegri y la fantasía épica. Charla sobre distribución de libros por Mauricio Giulietti y María Clara Lavallén Kenny. 18:00 hs: Mario Figueroa (La alegría Perdida de Caitruz). Historias Migrantes. Romina Tumini (El olor del miedo).

Mario Figueroa (La alegría Perdida de Caitruz). Historias Migrantes. Romina Tumini (El olor del miedo). 19:00 hs: Guillermo Martínez presenta Un crimen dialéctico con Eugenia Zicavo. Gabriela Nemiña (Formas de insistir en lo humano). Miguel Sprumont (Donde enseña la cordillera).

Guillermo Martínez presenta Un crimen dialéctico con Eugenia Zicavo. Gabriela Nemiña (Formas de insistir en lo humano). Miguel Sprumont (Donde enseña la cordillera). 20:00 hs: Zulema Retamal e Isaid González (Con su permiso soy la cueca…). Elisa Algranati Filmus (Un paseo en Jirastruz). Colección «Más Allá» (Mariela Cunningham y Andrés Ariño).

Lunes 14

17:00 hs: Amanda Muñoz (Piedra del Águila…). Presentación del catálogo Pichikeche Ediciones.

Amanda Muñoz (Piedra del Águila…). Presentación del catálogo Pichikeche Ediciones. 18:00 hs: Charla sobre Paul Auster por Ana María Oliva. Mario Figueroa. Taller literario con Lilí Muñoz.

Charla sobre Paul Auster por Ana María Oliva. Mario Figueroa. Taller literario con Lilí Muñoz. 19:00 hs: Espectáculo de música y poesía por Carmen de la Maza Arias. Luis Grisolia (Crisis y oportunidad). Yuliana Paredes (Cuadernillo de interculturalidad).

Espectáculo de música y poesía por Carmen de la Maza Arias. Luis Grisolia (Crisis y oportunidad). Yuliana Paredes (Cuadernillo de interculturalidad). 20:00 hs: Sitio Juan Sánchez: Rincón de Rubilar de la UNCo. Ayelen Penchulef y Pedro Santos Deluca. Taller de lectura con Lil Roos y María Elina.

Martes 15

17:00 hs: Rubén Fernandez Seppi. Patricia Bercovich (Lo que no contamos). Charla de ajedrez y literatura por Nuncio Agostino Ninone.

Rubén Fernandez Seppi. Patricia Bercovich (Lo que no contamos). Charla de ajedrez y literatura por Nuncio Agostino Ninone. 18:00 hs: Conversatorio con Istvansch. Taller creativo con María Daniela Escobar y Ramón Ariel Acuña.

Conversatorio con Istvansch. Taller creativo con María Daniela Escobar y Ramón Ariel Acuña. 19:00 hs: Conversatorio entre Silvia Mellado y Cecilia Pérez. Graciela Ríos Lobos (Viajes inimaginables).

Conversatorio entre Silvia Mellado y Cecilia Pérez. Graciela Ríos Lobos (Viajes inimaginables). 20:00 hs: Natalia Corbould (La mamá de Simón). Enzo Miguel Parada Garcia (El mundo mágico y el secreto de la corona).

Miércoles 16

17:00 hs: Sol Buschiazzo (Un lugar de Sol). Borges y su literatura por SADE. Charla La gira de los Barrios.

Sol Buschiazzo (Un lugar de Sol). Borges y su literatura por SADE. Charla La gira de los Barrios. 18:00 hs: Western patagónico con Juan Pablo Caramellino y Ezequiel López. Laboratorio de escritura con Mariana Rizzuto.

Western patagónico con Juan Pablo Caramellino y Ezequiel López. Laboratorio de escritura con Mariana Rizzuto. 19:00 hs: Jorge Augusto Sapag presenta Vaca Muerta tesoro y faro para la Argentina. Julia Marisa Esther Stagnaro.

Jorge Augusto Sapag presenta Vaca Muerta tesoro y faro para la Argentina. Julia Marisa Esther Stagnaro. 20:00 hs: Cecilia Rayén Guerrero Dewey (Berbel: el latido de la Patagonia). Grupo literario Plumas azules.

Jueves 17

10:30 y 14:00 hs: Espectáculo El Show de la energía (Fundación YPF).

Espectáculo El Show de la energía (Fundación YPF). 15:00 hs: Grupo Coral Cumelén. Editorial Punto Táctil.

Grupo Coral Cumelén. Editorial Punto Táctil. 16:00 hs: Espectáculo de Claudio Paz. Charla a 50 años de la dictadura por Carlos María Ríos.

Espectáculo de Claudio Paz. Charla a 50 años de la dictadura por Carlos María Ríos. 17:00 hs: Juan Carlos Chaneton. Alejandro Flynn. Patricia Bobadilla Guerrero.

Juan Carlos Chaneton. Alejandro Flynn. Patricia Bobadilla Guerrero. 18:00 hs: Sandra Nicastro y Marisa Díaz. Taller creativo.

Sandra Nicastro y Marisa Díaz. Taller creativo. 19:00 hs: Jordi W. Aguiar Burgos (Pelota Manchada). Antología del Círculo de Escritores Neuquinos.

Jordi W. Aguiar Burgos (Pelota Manchada). Antología del Círculo de Escritores Neuquinos. 20:00 hs: Masterclass de Mauricio Kartun (Manual de supervivencia teatral). María Cristina Adassus.

Viernes 18

17:00 hs: Cortos audiovisuales sobre la Memoria Neuquina. Lucas Martin sobre El Eternauta.

Cortos audiovisuales sobre la Memoria Neuquina. Lucas Martin sobre El Eternauta. 18:00 hs: Martín Sivak (Intimidades públicas). Cuadernillo Nuestras memorias locales (ATEN). Victor De Gennaro.

Martín Sivak (Intimidades públicas). Cuadernillo Nuestras memorias locales (ATEN). Victor De Gennaro. 19:00 hs: Nadia Heredia (Educación y discapacidad). Taller La Ventana sobre salud mental.

Nadia Heredia (Educación y discapacidad). Taller La Ventana sobre salud mental. 20:00 hs: Obra teatral Habitación Macbeth con Pompeyo Audivert. Silvana Cristina Reñones. Café Literario con Ana Maria Cappelletti.

Sábado 19

15:00 hs: Teatro de la ESBA. Yeidis Sucre González. Charla sobre la app ¡Yo Escribo!.

Teatro de la ESBA. Yeidis Sucre González. Charla sobre la app ¡Yo Escribo!. 16:00 hs: Recital poético de Editorial Tanta Ceniza.

Recital poético de Editorial Tanta Ceniza. 17:00 hs: Federico Watkins. Pablo Montanaro (Borges en Neuquén). Patricio Denegri sobre Marjane Satrapi.

Federico Watkins. Pablo Montanaro (Borges en Neuquén). Patricio Denegri sobre Marjane Satrapi. 18:00 hs: Presentación Neuquén, la capital que más crece. Gabriela Souto. Taller para infancias con Nina Jäger.

Presentación Neuquén, la capital que más crece. Gabriela Souto. Taller para infancias con Nina Jäger. 19:00 hs: Guillermina Lopata (Afrodita). Renata Matkovic Canevaro. IFD 12 inicial.

Guillermina Lopata (Afrodita). Renata Matkovic Canevaro. IFD 12 inicial. 20:00 hs: Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber (Historias de amor y de muerte). Horacio Margenat. María Victoria Vagnoni.

Domingo 20

15:00 hs: Ana Carolina Diby. Charla de Alma Comahue y San Rafael Ediciones. Taller de cultura mapuche.

Ana Carolina Diby. Charla de Alma Comahue y San Rafael Ediciones. Taller de cultura mapuche. 16:00 hs: Charla del Espacio Cultural Neuquén del Ayer.

Charla del Espacio Cultural Neuquén del Ayer. 17:00 hs: Mujeres y dictadura (APDH y UNRN). Homenaje a Mercedes Lucero. Enriqueta Morillas Ventura sobre Borges.

Mujeres y dictadura (APDH y UNRN). Homenaje a Mercedes Lucero. Enriqueta Morillas Ventura sobre Borges. 18:00 hs: Novedades de Editorial Ruedamares. Grupo Escribivientes. Ana Paula Inostroza.

Novedades de Editorial Ruedamares. Grupo Escribivientes. Ana Paula Inostroza. 19:00 hs: Guillermo Elía (La sangre clama. Historias del crimen de Neuquén II). Marcela Ferreyra. Guillermo Olivera.

Guillermo Elía (La sangre clama. Historias del crimen de Neuquén II). Marcela Ferreyra. Guillermo Olivera. 20:00 hs: Viviana Rivero presenta Ellas. Pablo Lautaro. Armando Mario Marquez.

Plano: mirá cada lugar de la Feria del Libro 2026 en Neuquén

Desde la organización difundieron el plano del predio de la Feria del Libro 2026. Mirá dónde estará ubicado cada espacio para no perderte de nada:

Diario RÍO NEGRO en el corazón del MNBA para la Feria del Libro 2026 en Neuquén

La cobertura de Diario RÍO NEGRO tendrá un anclaje directo en el terreno. La librería Lecton ocupará el stand 41 de la carpa 1, ofreciendo las principales novedades literarias del mercado.

En el sector del patio ferial se instalará el característico tráiler de RÍO NEGRO STREAMING, que funcionará como un estudio abierto con entrevistas en vivo a los protagonistas, activaciones y propuestas interactivas para todas las edades.

Además de los clásicos sorteos, los beneficios exclusivos para los suscriptores de Club RÍO NEGRO y la posibilidad de adquirir la versión papel de nuestra edición diaria.