Bajo estricto hermetismo: el Gobierno envía el Presupuesto 2027 sin exposición de Javier Milei ni Luis Caputo

La mesa política del Gobierno puso el foco en la agenda legislativa y las medidas que anunciará Caputo. Foto: archivo NA

En el inicio de una jornada bisagra para la gestión libertaria, el Poder Ejecutivo envía este martes al Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto 2027. A diferencia de los años anteriores, la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados en medio de un estricto hermetismo y sin exposición pública del presidente Javier Milei ni del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

Como antesala del trámite parlamentario, Milei encabezó este lunes una reunión de tres horas en la Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). Lejos de repasar acuerdos legislativos o la agenda diplomática por las Islas Malvinas, el mandatario brindó una «master class» sobre los pilares de su modelo económico, convencido de que la clave para ganar las votaciones decisivas está en ganar primero la disputa discursiva.

La advertencia de Karina Milei y el respaldo clave del FMI: los puntos centrales de la mesa politica en Casa Rosada

Como anticipó este medio, por la tarde, la mesa política oficialista se reunirá en Casa Rosada para coordinar la estrategia frente al debate de las cuentas públicas y la reforma electoral. El encuentro estará liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo; el ministro Luis Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; y la jefa de bancada en el Senado, Patricia Bullrich.

En el armado previo, la Casa Rosada busca alinear la tropa propia para evitar cortocircuitos con las provincias:

Freno a las críticas internas: Karina Milei cuestionó con dureza a los legisladores propios que atacaron públicamente a gobernadores y dirigentes aliados cuyos votos resultan indispensables para aprobar la ley de gastos.

Karina Milei cuestionó con dureza a los legisladores propios que atacaron públicamente a gobernadores y dirigentes aliados cuyos votos resultan indispensables para aprobar la ley de gastos. El guiño de Washington: la vocera del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Julie Kozack , respaldó el programa económico y desestimó las críticas de la oposición sobre el endeudamiento de las familias: «Monitoreamos el aumento en las tasas de morosidad de los hogares, pero no consideramos que represente una vulnerabilidad financiera significativa».

la vocera del Fondo Monetario Internacional ( ), , respaldó el programa económico y desestimó las críticas de la oposición sobre el endeudamiento de las familias: «Monitoreamos el aumento en las tasas de morosidad de los hogares, pero no consideramos que represente una vulnerabilidad financiera significativa». Especulaciones desmentidas: desde el Ejecutivo tildaron de falsas las cifras filtradas sobre proyecciones de dólar e inflación para 2027, asegurando que los datos definitivos no se filtrarán antes de la entrega formal del texto.

Redacción final por Malvinas: borrador con el PRO y demoras en el texto

En paralelo al frente fiscal, la Cancillería al mando de Pablo Quirno continúa trabajando en la redacción definitiva del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La medida busca endurecer las sanciones comerciales y penales contra empresas transnacionales que pesquen o exploten hidrocarburos sin aval de Buenos Aires en las islas y en la Plataforma Continental.

Pese a que el texto todavía no tiene fecha confirmada de ingreso a la Cámara Baja, los armadores oficialistas ya mostraron un primer borrador a la cúpula del PRO durante las recientes reuniones de acercamiento electoral en la Casa Rosada.

Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado abrirá este mismo martes el debate sobre la reforma electoral, con la que el Gobierno apunta a suspender o eliminar las PASO de cara a los comicios presidenciales antes de que la contienda política paralice la actividad en el Congreso.

Con información de Infobae.