A días de iniciarse la negociación salarial, Figueroa frente a la encrucijada que definirá su gestión

El principal gasto que tiene el Estado neuquino es el salarial que crece en forma geométrica porque, hasta este mes, se indexa por inflación. El principal ingreso que tiene proviene de la explotación petrolera y gasífera que suben en forma aritmética: dependen de la cotización del dólar oficial y el precio de gas a nivel interno y el petróleo a nivel internacional.

El presupuesto que ahora se ejecuta estableció que el 82,6% de los gastos estatales eran corrientes: personal y transferencias a otros poderes y municipios. Otro dato es que el 41% de los ingresos se corresponden con las regalías y los impuestos provinciales donde sobresale Ingresos Brutos un 30% (el principal contribuyente es YPF) mientras que la coparticipación federal representa sólo un 20% en la torta.

En este escenario hay un aspecto que hizo cambiar perspectivas apenas asumió el gobierno de Rolando Figueroa. El 14 de diciembre se devaluó el peso y de 366 que costaba el dólar oficial pasó, de un plumazo, a 800. El gobierno de Neuquén cobra regalías según ese dólar y se liquidan el 15. Es decir, un día después. Para pintar una situación de sequía, Figueroa había dicho que iba a pedir un adelanto de regalías para pagar aguinaldos. No fue necesario.

Ahora bien, el mayor gasto corriente que tiene el Estado neuquino es pagar los sueldos a unos 62.579 trabajadores y las transferencias a los 57 municipios de interior que reciben la coparticipación formal y además reclaman aportes discrecionales para pagar salarios.

El gobierno de Omar Gutiérrez le dejó las manos atadas porque endulzó los ánimos gremiales al firmar un acuerdo que establecía el aumento de sueldos de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor. Vence a fin de este mes cuando se pague la última actualización de ese acuerdo y en febrero se debe rediscutir otro acuerdo.

El gobierno provincial informó que es probable que la semana que viene se convoque a los gremios a una primera reunión. Tanto el secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo, como el de ATEN, Marcelo Guagliardo, dijeron que irán por una renovación del acuerdo y hablar de un cambio no está dentro de sus expectativas. Ambos sindicalistas saben que tienen a favor el inicio de las clases para presionar, ATE con los porteros y ATEN con los docentes.

En noviembre del año pasado se publicaron los sueldos testigo en el Estado neuquino. Sobre esos montos es que se aplica el porcentaje del 40%.

Radiografía de los sueldos estatales

En Salud, un médico residente cobraba 510.593 pesos y uno con dedicación exclusiva, 649.437 y un operario auxiliar, 348.916 pesos, sin antigüedad. La cartera sanitaria tiene 11.029 agentes.

La Policía tiene 20 categorías. Un agente ingresante recibía 420.296, un comisario 926.989 y el jefe de policía: 1.488.168 pesos. En este caso hay un descuento mayor por jubilación porque tienen un sistema de retiro antes que el resto de los estatales.

En el escalafón general, con una antigüedad de cuatro años, un operario de servicios generales cobraba 283.639, un administrativo: 347.627 y un profesional 471.423.

En el caso de los docentes, los sueldos testigos indican que un maestro de grado de una escuela común cobraba en noviembre del año pasado: 314.959 con cuatro años, y uno con 24 años de antigüedad, 461.164, en tanto que una hora cátedra va de los 16.496 a los 23.766 según si tiene 4 o 24 años de antigüedad en el sistema educativo provincial.

Mientras se produce este clima de presiones cruzadas en el Estado neuquino (el gobierno insiste en mantener la soberanía política que da la independencia de los fondos nacionales) hay cuatro municipios que avanzaron con acuerdos dispares con sus empleados.

El gobernador designará a los ministros para abrir la mesa. Foto: Matías Subat.

Los acuerdos de los municipios

Carlos Koopmann de Zapala cerró con tres de los cuatro gremios que agrupan a sus 775 empleados un 85% en cuotas hasta mayo. Mariano Gaido a sus 3.892 empleados de la capital les ofreció un aumento al básico del 20% con los sueldos de enero, pagar febrero de acuerdo al IPC y se volverán a reunir en abril para evaluar cómo sigue la inflación. Hasta el año pasado, el municipio de la ciudad de Neuquén tenía una partida de unos 2.300 millones de pesos por mes destinados a pagar salarios.

Claudio Larraza acordó con ATE un 130% para todo este año que se pagará en cuatro cuotas: febrero, abril, julio y septiembre, mes en el que volverán a reunirse para evaluar el acuerdo. El último dato oficial indicó que Huincul tiene 456 empleados en planta permanente y el sindicato dijo que es la primera vez que se logra un acuerdo superior a los vecinos de Cutral Co de Ramón Rioseco. El intendente cutralquense acordó un 120%, también en cuotas y la primera será del 40% retroactiva a enero. Y si se supera la inflación del 120% se volverán a abrir las paritarias, según lo que se acordó. Oficialmente, Cutral Co tiene 432 personas en planta permanente.

Ambos municipios tienen un sistema de contratos que se llaman “decreto” o “plus” que con otro nombre también tienen otros municipios, por lo que la planta de Huincul, por ejemplo, llega a un millar, aunque para los que no están en planta el aumento es discrecional aunque proporcional.

Una muestra del nivel de conflicto en los estados subprovinciales se dio en Loncopué. El gremio ATE lideró una protesta por nada menos que 149 contratos que dio de baja el intendente Daniel Soto, quien llegó al cargo integrando el Frente Neuquinizate del actual gobernador Figueroa. Marcharon por las calles, hicieron protestas frente al municipio. Habían sido contratados en 2023, algunos, y otros tenían un año y siete meses con ese tipo de contratación precaria.

Entre contratados y planta permanente, Loncopué tiene una nómina de 650 trabajadores. Ese laboratorio terminó con un salvataje temporal de la Provincia para que el conflicto no llegara al corte de ruta que pusiera en riesgo el tránsito hacia Caviahue.

Salvo los municipios de Neuquén, Cutral Co y El Chañar, hay demanda, en los otros 54, de fondos de provincia para pagar nóminas. En total las comunas tienen 13.856 empleados que tienen aportes jubilatorios, es decir que están en blanco.

Lo de Loncopué fue una muestra tipo realidad virtual en la provincia de Neuquén.

El último aumento del 40% en los sueldos será este mes

El gobierno de la provincia de Neuquén informó que los haberes de los trabajadores activos y pasivos de la administración pública de la provincia del Neuquén tendrán, durante enero, un incremento del 40%.

Se trata del último aumento correspondiente a las actualizaciones automáticas por el índice de Precios al Consumidor (IPC), que se abonará durante los primeros días de febrero a los estatales neuquinos.

«El gobierno está realizando un gran esfuerzo, y aplicando políticas de austeridad, para poder cumplir sus compromisos y garantizar a los empleados públicos el pago de sus haberes con los incrementos oportunamente acordados; en medio del escenario de inestabilidad económica en que se encuentra inmerso el país», se indicó.

La suba representa el incremento del IPC durante el último trimestre de 2023. En diciembre, el crecimiento fue del 23,2% en el conglomerado Neuquén, mientras que en noviembre fue del 12,4% y en octubre, del 8,9%. Según los datos difundidos por la dirección provincial de Estadísticas y Censos, el año terminó con una inflación acumulada del 208%.

A nivel nacional, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación de diciembre fue del 25,5%, mientras que en noviembre fue de 12,8% y en octubre, 8,3%. El acumulado del año fue 211,4%.

El gobierno recibió un incremento de su principal ingreso, las regalías, en función de la devaluación de diciembre pero esa suba se diluyó con la suba salarial en el principal gasto que tiene como Estado que paga salarios a sus agentes y tiende una mano a los municipios.

Hay 62.579 empleados provinciales y 13.856 en los municpios, más los contratos. Foto: Florencia Salto.

Piden que se establezca un piso en los salarios

El diputado del MPN Claudio Domínguez presentó un proyecto de ley que pretende establecer un salario mínimo para el personal de las áreas de Seguridad, Salud y Educación, conforme a la variación que resulte mayor de la Canasta Básica Total determinada por el Indec o por la dirección provincial de Estadística y Censos.

La iniciativa impulsada por Domínguez cuenta con la firma las y los diputados: Cielubi Obreque (MPN), Alberto Raúl Bruno, María Cecilia Papa y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén); César Gass (Juntos por el Cambio) y Carina Riccomini (Juntos).

“De aprobarse, los empleados de estas tres áreas fundamentales tendrán garantizados ingresos que no caerán por debajo de la línea de la pobreza”, señaló Domínguez y agregó: “No podemos permitir que un policía, médico, enfermero o maestro se encuentren en esta situación crítica. Por el contrario, debemos tomar decisiones que permitan resguardar el personal que ha sido capacitado para desempeñarse en estos sistemas tan importantes”.

La Canasta Básica Alimentaria determina los márgenes de indigencia y la Canasta Básica Total hace referencia a la pobreza en el país. “En Neuquén, el gobierno no mide la Canasta Básica Total; este cálculo lo realiza el Indec y hoy establece que una familia tipo – conformada por dos mayores y dos menores – para no estar por debajo de la línea de la pobreza tiene que ganar 500.000 pesos, sin considerar el costo del alquiler de su vivienda. Dicho cálculo no está determinado en la provincia de Neuquén, donde los costos son más elevados. Si se realizara esta medición en nuestra provincia, el ingreso para no estar por debajo de la línea de la pobreza sería por encima de los 650.000 pesos”, detalló Domínguez.

Asimismo, el legislador contó que esta iniciativa se suma al proyecto de ley que presentó recientemente que busca congelar por un año el sueldo de funcionarios políticos de la más alta jerarquía y la dieta de los diputados. “Por lo tanto, no solamente queremos lograr que estos trabajadores no estén por debajo de la línea de la pobreza, sino también pretendemos congelar aquellos sueldos más altos de las plantas políticas del Estado, incluidas las dietas de los diputados. Estamos convencidos de que el ajuste no lo debe hacer la clase trabajadora y las personas que más necesitan, sino también la política”, afirmó.