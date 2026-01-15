«¿A dónde fue la plata?»: Rodolfo Aguiar acusó a Nación de desviar casi $4.000 millones de la PIAP

El secretario general de ATE a nivel nacional, el rionegrino Rodolfo Aguiar, se metió de lleno este jueves en el conflicto que atraviesa el personal de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y denunció un «multimillonario desvío de fondos» que tenían como destino el pago de salarios y el mantenimiento del complejo ubicado en Arroyito, Neuquén.

Con un mensaje en su cuenta de X, el dirigente apuntó contra la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por la «desaparición» de más de 3.863 millones de pesos que, según dijo, debían solventar el pago de salarios de los trabajadores. «Fueron desviados sin conocer su destino», afirmó.

Sostuvo que por las características del caso no se debería «descartar que se trate de un accionar delictivo ni que se hayan robado la plata», ya que el dinero mencionado «tenía un destino específico» y, por lo tanto, «su orientación no podía ser malversada».

Los empleados encendieron las alertas esta semana por el contrato de mantenimiento de la planta, que debía firmarse en diciembre y todavía no se renovó. Indicaron que esa demora administrativa incrementó la incertidumbre del personal y afectó también el pago de los salarios de diciembre, que se abonaron parcialmente con un adelanto sin precisiones en cuanto al monto restante.

NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN??

ATE DENUNCIA UN MULTIMILLONARIO DESVÍO DE FONDOS EN LA CNEA!!



DESAPARECIERON MÁS DE 3.863 MILLONES DE PESOS!!



Estamos frente a una GRAVE IRREGULARIDAD. En diciembre ingresaron $3.863.026.100 a las arcas de la Comisión Nacional de Energía Atómica que… pic.twitter.com/YdNdcquLCQ — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 15, 2026

Según explicó ayer a este diario Jonatan Valenzuela, secretario de la seccional de ATE en Senillosa, la nueva conducción de la CNEA que asumió el mes pasado ordenó paralizar y revisar las últimas medidas de la gestión anterior, como la renovación del contrato de mantenimiento de la PIAP.

El plantel de trabajadores también emitió un comunicado, en el que advirtió que las partidas habían ingresado a la CNEA, pero que esos fondos nunca se remitieron a la ENSI, la empresa provincial que controla la operación del complejo, sin producción desde hace casi una década.

Crisis en la PIAP: Aguiar advirtió con un corte en la Ruta 22

Aguiar afirmó que el presunto desvío no solo afectó a los empleados y sus familias, sino también a «la adquisición de insumos y la posibilidad de garantizar la energía en la empresa». Sostuvo que «la situación no para más» y acusó de «delincuentes» a los funcionarios de los organismos presuntamente involucrados.

En su publicación el dirigente de ATE adjuntó una imagen de un documento que acreditaría el destino original de los fondos cuestionados. «Queremos saber qué hicieron con la plata, a dónde fue a parar«, insistió.

Adelantó, además, que lanzarán un corte de la Ruta Nacional 22 «hasta que los trabajadores perciban la totalidad de sus ingresos». Y agregó: «Estos hechos tienen que ser investigados porque la plata para pagar salarias estaba y se esfumó».

«Lo estamos analizando», contestó Valenzuela hoy cuando se le consultó sobre la posibilidad de interrumpir el tránsito de la vía nacional en cercanías de su intersección con la Ruta 237.

Desde principios de semana, el sindicato y una parte de los empleados iniciaron acciones de visibilización sobre la cinta asfáltica, con cartelería y entrega de volantes a los automovilistas.