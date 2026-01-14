Se agrava la crisis de la PIAP en Neuquén: trabajadores salen a la Ruta 22 por una deuda de salarios

Trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) lanzaron una nueva protesta esta semana para visibilizar la falta de certidumbre sobre el futuro del complejo ubicado en Arroyito.

Aseguran que el contrato que se debía firmar para extender el mantenimiento del lugar quedó paralizado ante el cambio de autoridades en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), conducida por Martín Porro desde diciembre último.

La demora en la renovación del convenio también afectó el pago de salarios. Los haberes del mes pasado se abonaron con un adelanto de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), que es la firma a cargo de la operación de las instalaciones, y el pago restante todavía no tiene fecha.

Jonatan Valenzuela, secretario general de la seccional de ATE de Senillosa, Arroyito y El Chocón, indicó que para difundir su reclamo están realizando una reducción parcial de calzada sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de la intersección con la Ruta 237.

La acción consiste en la entrega de volantes, exhibiendo el estado de situación de la planta que dejó de producir agua pesada en 2017.

Crisis en la PIAP: 124 trabajadores con futuro incierto

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el representante sindical precisó que son 124 los trabajadores que permanecen en el lugar y que se encuentran en una situación de incertidumbre desde fines del año pasado.

El último contrato de conservación finalizó en octubre. Luego de algunas conversaciones, se acordó firmar la extensión del convenio en algún momento de noviembre o diciembre, para garantizar las tareas de mantenimiento hasta febrero. Se preveía además la incorporación de una prórroga de dos meses.

La volanteada se realiza a la altura de la Ruta 237. Foto: gentileza.

Sin embargo, la renovación de autoridades de la CNEA ocurrida a mediados de diciembre paralizó las gestiones. El nuevo directorio, afirmó Valenzuela, ordenó revisar todo lo realizado por la administración anterior, incluido lo que se había previsto para los salarios y la conservación de la PIAP.

«No habíamos tenido problemas con los salarios hasta ahora. Nos pagaron una parte de diciembre a modo de adelanto y del resto seguimos sin novedades. El aguinaldo sí se cumplió«, detalló Valenzuela.

Crisis en la PIAP: sin mantenimiento, se aleja la reactivación

Junto a las acciones sobre la ruta nacional, señaló que una delegación de los operarios viajó a Buenos Aires para gestionar una reunión de urgencia con las autoridades del organismo nacional.

Señaló que la falta de precisiones en cuanto a la conservación está afectando la posibilidad de reactivar la producción de la planta.

A mediados del año pasado, el Gobierno provincial lanzó una convocatoria para reunir empresas interesadas en comprar agua pesada en el futuro. De acuerdo a Valenzuela, «el interés de las compañías continúa, pero están a la espera de que firmemos el contrato».

Consultado por el posible cambio societario de la ENSI, dijo que ese proceso también quedó paralizado por la nueva conducción de la CNEA. La intención, trascendió meses atrás, era que el organismo nacional cediera íntegramente sus acciones en la empresa provincial, de la que posee el 49%, para cobrar un canon como retribución.

El dirigente dijo que las acciones sobre la ruta continuarán al menos hasta el viernes. De no haber novedades, indicó que analizarán nuevas medidas, como un endurecimiento del reclamo por parte de los empleados.

El complejo tiene dos líneas de producción, capaces de despachar 100 toneladas anuales de agua pesada cada una. Cálculos privados y de los trabajadores aseguran que ponerla en funcionamiento nuevamente demandaría alrededor de 100 millones de dólares.