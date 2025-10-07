A fin de mes rematarán las ocho camionetas de la Legislatura de Neuquén

La Legislatura de Neuquén le adjudicó nuevamente al martillero público Néstor Edgardo Cubitto la subasta de ocho camionetas oficiales compradas en gestiones anteriores. El proceso busca que la Cámara pueda desprenderse de vehículos viejos que generaban costos de mantenimiento, aunque aún no se informó qué destino se le dará al dinero recaudado.

La gestión de Zulma Reina lanzó el proceso de contratación de un profesional para que esté a cargo de la tarea el mes pasado. Si bien el presupuesto oficial se había estimado en más de 7 millones de pesos, se indicó que tendrá «costo cero» porque el profesional se cobrará los honorarios de la misma transacción con el cobro de un porcentaje de la venta a los compradores.

Cubitto fue el único martillero público que se presentó al concurso y ya había participado en anteriores remates de camionetas oficiales que se realizaron en 2019 y 2023.

Según informaron desde el área de Administración de la Legislatura, el profesional ya analizó las ocho camionetas a vender y se espera que, esta semana, presente el informe de tasación a partir del cual se le pondrá un precio a cada una.

El remate sería a fin de mes, en coincidencia con la «reactivación» de la actividad parlamentaria tras las elecciones legislativas del 26.

Las camionetas que se rematan

Los modelos que se van a subastar son:

Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 Año 2014 dominio NSR 543

Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 Año 2014 dominio NSR 544

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 Año 2014 dominio OAP 533

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 Año 2014 dominio OAP 534

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 Año 2014 dominio OAP 536

Nissan Frontier CD LE 2.3 D 4×4 AT Año 2022 dominio AF319ER

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI Año 2013 dominio MCH 877

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI Año 2013 dominio MCH 880

Siete fueron adquiridos en la gestión de la vicegobernadora Ana Pechen y uno en la de Marcos Koopmann y, según justificaron sobre el proceso de remate, estaban generando gastos de mantenimiento por su desgaste.

La Legislatura tiene unos 39 vehículos propios, la mayoría camionetas, aunque también dispone de automóviles y de un camión.

El destino que se le dará al dinero que ingrese por esta venta aún no está definido, según se aclaró, y la decisión será de la propia Reina, quien definirá si toma el dinero para fortalecer las ajustadas cuentas de la Legislatura o bien para adquirir vehículos nuevos.

El remate de los vehículos deberá ser con base y los potenciales compradores deberán abonarlos al contado, en pesos, «siendo requisito que la modalidad de pago seleccionada sea concretada mediante depósito, transferencia y/o acreditación bancaria a la cuenta de este Poder Legislativo», según se había especificado en el llamado.