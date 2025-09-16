Zulma Reina subastará ocho camionetas de la Legislatura de Neuquén

La Legislatura de Neuquén está en proceso de ordenar su flota de vehículos oficiales y saldrá a rematar ocho camionetas compradas en gestiones anteriores. Este mes lanzó el proceso para la contratación de un martillero público que se ocupe de realizar las tasaciones y organizar la subasta pública.

No es la primera vez que la Cámara realiza un proceso de este tipo. Los últimos remates de camionetas oficiales se realizaron en 2019 y 2023, todos organizados por el martillero Néstor Edgardo Cubitto aunque con una menor cantidad de vehículo.

Según la contratación que lanzó ahora la Legislatura por más de 7 millones de pesos, el profesional que se seleccione deberá realizar la tasación y la totalidad de los procesos para la venta en pública subasta de ocho vehículos. Siete fueron adquiridos en la gestión de la vicegobernadora Ana Pechen y uno en la de Marcos Koopmann.

Los incluidos son los siguientes:

Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 Año 2014 dominio NSR 543

Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 Año 2014 dominio NSR 544

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 Año 2014 dominio OAP 533

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 Año 2014 dominio OAP 534

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 Año 2014 dominio OAP 536

Nissan Frontier CD LE 2.3 D 4×4 AT Año 2022 dominio AF319ER

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI Año 2013 dominio MCH 877

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI Año 2013 dominio MCH 880

El remate de los vehículos deberá ser con base y los potenciales compradores deberán abonarlos al contado, en pesos, «siendo requisito que la modalidad de pago seleccionada sea concretada mediante depósito, transferencia y/o acreditación bancaria a la cuenta de este Poder Legislativo», especifica el llamado.

La Legislatura está con recursos ajustados dada la caída de la coparticipación federal de la cual se nutre para elaborar su presupuesto. Como informó Diario RÍO NEGRO la semana pasada, hasta julio logró mantener un discreto superávit en la relación de sus ingresos y gastos, pero esa ecuación ya cambió a partir de agosto.

Según se informó, a fines de mes se reestructuró la partida de 6.000 millones de pesos que estaba reservada como «fondo de contingencia» para usarla en el pago de sueldos del personal. También se sumaron otros 2.000 millones de «ahorro» que la Legislatura tenía de ejercicios anteriores y los funcionarios esperan que, con ese monto monto, logren llegar a fin de año sin acudir a un auxilio del Poder Ejecutivo.