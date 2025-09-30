Diputados de Neuquén suspenden comisiones y entran en modo campaña hasta después de octubre

Los diputados de Neuquén sesionarán esta semana por última vez antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre y se preparan para ingresar en modo campaña, con una marcada desaceleración del trabajo legislativo.

En lo que va del año, sancionaron 39 leyes, una marca aceptable si se tiene en cuenta que en 2021, otro año de elecciones intermedias similares, hubo 44 en todo el período.

Las sesiones de esta semana están previstas para el miércoles 1 y el jueves 2. Los diputados llegarán al recinto con algunos proyectos de declaración, pero sin leyes. En comisión están en tratamiento la de Turismo Religioso, la que crea un Programa de saneamiento de aguas residuales, cloacales e industriales para tender hacia un «vertido cero» y el Sistema Provincial de Manejo de Fuego. Ninguna obtuvo, hasta el momento, los despachos necesarios para llegar al recinto.

Según se indicó a Diario RÍO NEGRO, hay un acuerdo entre los diputados para evitar continuar esos tratamientos durante este mes y realizar solo algunas comisiones con temas más livianos. La semana pasada, de 12 comisiones solo se reunieron cinco y, el resto, se suspendieron de antemano.

Prácticamente, todos los bloques están abocados a tareas de campaña para sus respectivas listas, aunque son pocos los que disputarán una candidatura. «Mi secretaria está con las zapatillas puestas: sale de acá y se va a recorrer casas», graficó un diputado del oficialismo provincial que, además, dijo ser «jefe» de dos mesas en el operativo que organizó La Neuquinidad para ir a visitar a potenciales electores.

Diputados aportantes

Los legisladores, además, son activos aportantes para las campañas. Según los registros de la Cámara Nacional Electoral, hasta ayer había 12 que habían realizado aportes económicos privados para La Neuquinidad con montos de entre 1 y 2 millones de pesos. En el listado figuran los integrantes del PRO-NCN, Damián Canuto, Marcelo Bermúdez, Verónica Lichter y Mercedes Tulián; de Avanzar, Francisco Lépore; de Neuquén Federal, Carlos Coggiola; de Arriba Neuquén, Gisselle Stillger; y de Comunidad, Ernesto Novoa, Matías Martínez, Zulma Reina, Yamila Hermosilla y Luz Ríos.

También figura el diputado Guillermo Monzani con un aporte de 1 millón de pesos para el desenvolvimiento institucional de Fuerza Libertaria realizado el viernes pasado.

La actividad fuerte en la Legislatura se reanudará en la última semana de octubre, después de las elecciones y justo cuando ingresará el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará Rolando Figueroa. La fecha límite que prevé la Constitución de Neuquén para presentarlo es el 31 de ese mes y, como es habitual, llegaría acompañado de reformas sobre el Código Fiscal, además de la ley impositiva para el año que viene.