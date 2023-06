A horas del cierre de listas, el PJ de Plottier acusó a Darío Martínez de «proscripción»

El consejo local del Partido Justicialista (PJ) de Plottier salió a denunciar hoy a las autoridades provinciales del partido, encabezadas por Darío Martínez, de un intento de «proscripción» para las elecciones municipales del 3 de septiembre. El sector había decidido acompañar con una lista colectora al candidato del espacio de Rolando Figueroa, que ahora se confirmó que es Luis Bertolini, pero aseguraron que no se lo están permitiendo. El plazo para que se presenten las listas vence mañana a primera hora.

«Intentan proscribirnos. Presentan en la justicia un falso frente que supuestamente integra el PJ Plottier, que va en contra de las definiciones del consejo local y sin el consentimiento de las y los compañeros de Plottier», plantearon hoy en un comuicado de prensa.

La alianza que se inscribió para la elección y que tendría al PJ y a El Frente y la Participación como principales socios es Unión por Plottier, que todavía tiene su reconocimiento en trámite en la justicia electoral provincial.

Este frente buscará ir con candidato a intendente propio en septiembre, mientras que la decisión del PJ a nivel local era acompañar con una lista colectora a Bertolini, es decir, al actual oficialismo. Se trata de un nuevo enfrentamiento entre el peronismo vinculado a Darío Martínez y Oscar Parrilli y quienes decidieron, para la elección del 16 de abril, formar parte del armado político del gobernador electo Rolando Figueroa.

«Los mismos que llevaron a la representación electoral de Cristina a la peor derrota en la provincia de Neuquén hoy quieren impedir al peronismo ser parte de la transformación de Plottier y armar otra vez un frente para perder», reclamaron desde el PJ de Plottier.

«Exigimos al presidente del PJ frene la proscripción y respete la decisión soberana del consejo local de Plottier. Pretenden ganar en la justicia la definición que no pudieron torcer en los votos de los compañeros y compañeras del consejo local», aseguraron.

Mañana se presentan los candidatos

La justicia electoral provincial cerrará mañana a la mañana el plazo para que los partidos y alianzas que quieran participar en las elecciones municipales de Rincón de los Sauces y Plottier presenten sus candidatos. En ambos casos, los comicios se realizarán el 3 de septiembre.

En el caso de Rincón, la intendenta Norma Sepúlveda (MPN) ratificó el fin de semana que disputará su reelección con el acompañamiento del partido y, principalmente, del sector petrolero que encabeza Marcelo Rucci junto a Guillermo Pereyra.

En la localidad aún no se oficializaron los contendientes, pero sí la decisión del espacio de Rolando Figueroa, gobernador electo, de no proponer al médico Walter Erdozain como candidato. Esto le daría vía libre a Sepúlveda para repetir mandato, aunque no se descarta que habrá otros competidores, probablemente de menor peso.

En cuanto a Plottier, la intendenta Gloria Ruiz presentó la semana pasada a su actual secretario, Luis Bertolini, como postulante a continuar su gestión a partir de diciembre. Esa decisión requirió un trabajoso acuerdo con Figueroa, dado que también se había planteado el nombre de Julieta Corroza como eventual candidata. El gobernador electo priorizó la unidad y anunció que su dirigente de confianza formará parte del futuro gabinete.

Se espera que compita para regresar a la intendencia Andrés Peressini de Siempre Plottier, aunque aún no definía si en alianza con el MPN, que tenía elegido como candidato a Sergio Soto.