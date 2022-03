Acuerdo con el FMI: Máximo Kirchner llegó al Congreso pero aún es una incógnita cómo votará

El diputado Máximo Kirchner llegó hoy temprano al Congreso. Desde las 14 el recinto tratará el acuerdo que el Gobierno negoció con el FMI.

En Casa Rosada hay optimismo sobre el resultado de la votación, luego del consenso alcanzado con la oposición, sin embargo es una incógnita cómo votará el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y los legisladores de La Cámpora.

En desacuerdo con la estrategia utilizada del oficialismo, Máximo Kirchner había renunciado en enero a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, había señalado Máximo al renunciar a la presidencia del bloque.

El debate

La Cámara de Diputados debatirá esta tarde, en el marco de una sesión especial, el proyecto de ley que avala el acuerdo con el FMI, a partir de un dictamen que obtuvo un amplio respaldo político luego de intensas negociaciones.

De acuerdo con lo previsto, el debate en el pleno del cuerpo se desarrollará a partir de las 14.

El acuerdo sobre el texto fue el fruto de varias reuniones desarrolladas durante toda la jornada de ayer entre representantes del oficialismo y de otros bloques opositores.