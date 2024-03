Video: Fuerte cacerolazo en repudio a la ola de violencia en Rosario

Miles de vecinos de la ciudad de Rosario realizaron este domingo por la noche un cacerolazo en rechazo a la ola de violencia que sufrieron en la ciudad y los cuatro asesinatos de trabajadores ocurridos la última semana.

Minutos antes de las 21 comenzaron a escucharse cacerolazos, bocinas y golpes a diferentes tipos de elementos. Es que los ciudadanos están hartos ante las situaciones de violencia narco que han sufrido diferentes habitantes.

Cacerolazo en Rosario por la narcocriminalidad. pic.twitter.com/HzMgAgTOpE — Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) March 11, 2024

Así en el centro, Abasto, Pichincha, barrio Martin, Echesortu, República de la Sexta fueron algunos de los barrios donde más se hizo sentir la ruidosa protesta de los vecinos en las calles y los balcones de sus hogares.

#URGENTE 🚨 CACEROLAZOS EN ROSARIO



La gente se hace escuchar y pide seguridad en el marco de ola de violencia narco.



📍Mendoza y Suipacha pic.twitter.com/NS0h2MAnYs — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) March 11, 2024

La convocatoria fue realizada por medio de las redes sociales y se prolongaron por cerca de 15 minutos.

⭕ CACEROLAZOS Y HARTAZGO ANTE EL TERROR EN ROSARIO



El sonido de cacerolas y bocinas comenzó a escucharse a las 21 de este domingo en el marco de un día y semana de dolor para la ciudad. pic.twitter.com/gJWCSulMCt — Rosario3.com (@Rosariotres) March 11, 2024

Por orden de Milei, Bullrich y Petri viajan a Rosario este lunes: las medidas para combatir la violencia

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, viajarán este lunes a la provincia de Santa Fe para supervisar el comienzo de las operaciones del comité de crisis creado por el gobierno nacional y provincial, para tratar de controlar la situación.

Los funcionarios tienen previsto encabezar una conferencia de prensa cerca de las 10:30, poco después de arribados a Santa Fe, junto al gobernador e intendente local, Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin, respectivamente.

El objetivo del evento es anunciar oficialmente las medidas que se van a llevar adelante para “enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror”, según calificó la Oficina del Presidente, a través de un comunicado.

“El presidente Javier Milei me asignó la responsabilidad de dar asistencia operativa junto a las Fuerzas Armadas en Rosario. Por eso, mañana voy a estar en esa ciudad para comunicar las acciones a emprender. Que quede claro: no vamos a dejar que los rosarinos queden a merced de los narcotraficantes”, sostuvo Petri.

Por su parte, la ministra Bullrich expresó: «Por instrucción del presidente @JMilei, en Rosario, ni un paso atrás. Mañana estaré en el terreno».

La decisión de que ambos ministros viajen para acompañar al mandatario santafesino en este momento, se dio luego de que se anunciara la conformación de este nuevo Comité de Crisis, que tendrá el objetivo de intervenir la ciudad, donde en los últimos cuatro días se produjeron al menos un muerto por jornada en hechos violentos.

Por su parte, el Presidente envió sus condolencias a las víctimas y aseguró que se «redoblarán» los esfuerzos para recuperar las calles de la ciudad santafesina.

“Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia», comenzó escribiendo.

Milei responsabilizó directamente a la gestión anterior por inseguridad y el avance del narcotráfico en Rosario: “El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana«.

Y luego, añadió algunas líneas de trabajo que ejecutará durante su administración en materia de seguridad: «Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad. Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario«.