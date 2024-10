Aerolíneas Argentinas: el Gobierno cuenta aliados para destrabar la privatización en Diputados

El oficialismo dejó en “stand by” el debate del Presupuesto 2025 y buscará avanzar este martes con otra gran ambición para el Gobierno: la privatización de Aerolíneas Argentinas. A casi un mes de que el Poder Ejecutivo firmara un DNU para apurar la discusión parlamentaria, La Libertad Avanza buscará firmar dictamen junto con el PRO, la Coalición Cívica y la UCR, pero enfrenta un escenario reñido porque otros bloques ponen condiciones.

La discusión se dará a partir de las 11 en las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo intentará ratificar la declaración de “sujeta a privatización” dispuesta en el DNU 873/24, en sintonía con dos proyectos anteriores presentados por los diputados Hernán Lombardi (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

Pero para lograr destrabar el debate en el recinto, La Libertad Avanza depende de fuerzas federales y del nuevo bloque de radicales disidentes, llamado Democracia para Siempre. Tanto en Encuentro Federal (el bloque liderado por Miguel Pichetto) como en la flamante bancada presidida por el bonaerense Pablo Juliano aceptan acompañar la privatización, pero no quieren darle un “cheque en blanco” al Gobierno y podrían firmar un dictamen propio.

“Vamos a seguir planteando un modelo de privatización que sea mixto: parte del Estado y parte privada. Y creemos que en el management también tiene que ser la distribución equitativa, pero la presidencia debe ser del privado”, explicó a La Voz el diputado cordobés Ignacio García Aresca, que integra el bloque Encuentro Federal y tiene firma en la Comisión de Presupuesto junto con Nicolás Massot.

Desde el oficialismo hubo intentos de acercamiento con Encuentro Federal, pero sin respuestas concretas sobre el plan de acción. Para García Aresca, alfil del gobernador Martín Llaryora en el Congreso, “el mejor ejemplo de una empresa del Estado con incorporación privada es YPF, y funciona muy bien”.

El bloque de radicales desertores se reunirá este martes para terminar de cerrar filas. Uno de sus integrantes, el formoseño Fernando Carbajal, se mostró en línea con Massot y sostuvo que la Ley de Reforma del Estado de 1989, en su artículo 10, “exige que la propuesta del Ejecutivo explique cómo se hará la privatización”.

Privatización de Aerolíneas Argentinas: cómo es plan del Gobierno

Hasta el momento, el Gobierno no especificó cuál será el formato, ni tampoco hay precisiones sobre quién compraría Aerolíneas. Tras una serie de reuniones con directivos, en Casa Rosada hablan de cinco empresas que expresaron interés, pero no dejaron trascender cuáles son, ni hubo manifestaciones por parte de los privados. “Vamos a trabajar en no permitir que se impongan condiciones imposibles”, dijo tiempo atrás el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Para el dictamen de mayoría, La Libertad Avanza, el PRO y la CC necesitan sumar apoyos para evitar que se imponga el rechazo. La UCR alineada a De Loredo está dispuesta a acompañar sin condicionamientos, como así también el MID de Oscar Zago. Unión por la Patria, el socialismo y el Frente de Izquierda se oponen a la privatización. Por eso, definen los bloques “del medio”.

En Transporte, que tiene 31 integrantes, será decisiva la posición que adopten los diputados Ricardo López Murphy (Encuentro Federal-CABA), Pablo Outes (Innovación Federal-Salta) y Jorge Rizzotti (Democracia para Siempre-Jujuy). La comisión es presidida por Pamela Verasay, una radical “cornejista” con fuerte participación en las negociaciones.

En Presupuesto, que tiene 49 miembros y está al mando de José Luis Espert, definen García Aresca y Massot por Encuentro Federal; la salteña Pamela Calletti y el misionero Carlos Fernández por Innovación Federal; Rizzotti y la porteña Mariela Coletta por Democracia para Siempre; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, del gobernador Marcelo Orrego.

Antes de que se firmen los dictámenes, habrá una nueva tanda de expositores. Unión por la Patria (que apuesta a dilatar el debate) había anunciado que convocaría a representantes de gremios aeronáuticos, en conflicto con el Gobierno. Al plenario anterior asistieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, pero faltó el presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo.

Aerolíneas Argentinas: los números con los que justifican la privatización

El Gobierno advierte que desde 2008, año en que se estatizó Aerolíneas, el Estado le transfirió a la empresa más de USD 8.000 millones. Otro de los argumentos del DNU privatizador es que la firma tiene una dotación de 1107 pilotos para 81 aeronaves activas (14 pilotos por cada avión operativo), lo que consideran un número “desproporcionado”.

También señalan que Aerolíneas tiene un promedio de 125 empleados por aeronave, mientras que la brasileña Gol tiene 97 y la panameña Copa Airlines, 97. Además, apuntan contra los “privilegios” de los que gozan los empleados y sus familiares, como pasajes gratuitos.

En el marco del debate, el Congreso tiene pendiente la conformación de la codiciada comisión bicameral que debe controlar y hacer un seguimiento no solo de la privatización de Aerolíneas, sino de todas las que sigan. En Diputados, fuentes oficiales aseguran que “ya enviaron todos los nombres”. Resta cerrar los representantes del Senado, donde faltan acuerdos.

En la Cámara alta es donde parece presentarse el mayor escollo para el pase de Aerolíneas a manos privadas. Cabe recordar que durante el tratamiento de la Ley Bases, el radical fueguino Pablo Blanco (que suele tener posiciones diferentes al resto del bloque, al igual que Martín Lousteau) logró tras una negociación que el oficialismo quitara a la aerolínea de bandera del listado de privatizaciones. Diputados no insistió.