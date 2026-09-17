Hallaron una granada de mano en Plottier: evacuaron preventivamente a vecinos y trabajadores

El artefacto fue descubierto en un canal de desagüe del loteo Caminos del Sol. Foto: Policía de Neuquén

Un trabajo coordinado entre el Centro de Operaciones Policiales (COP), personal de la Comisaría Séptima de Plottier, la Dirección Bomberos —División Explosivos— y Tránsito municipal permitió intervenir de manera segura ante el hallazgo de una granada de mano en un loteo de la localidad.

El procedimiento se inició tras la alerta de un vecino, quien advirtió la presencia del objeto en inmediaciones de un desagüe del loteo Caminos del Sol. De inmediato, la Policía estableció perímetros de seguridad, restringió el tránsito de personas y vehículos, y evacuó preventivamente a trabajadores de una obra cercana para resguardar a la población.

Posteriormente, personal especializado de la División Explosivos verificó el artefacto, que por sus características aparenta ser un modelo argentino FMK-2. Los efectivos procedieron a su levantamiento y resguardo para una posterior destrucción controlada.

Como parte del operativo, las fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje preventivo en el sector sin hallar otros elementos de interés. La rápida intervención de las distintas áreas garantizó la seguridad en el barrio y llevó tranquilidad a los vecinos de la zona.