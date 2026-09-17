Presupuesto 2027: Bullrich volvió a cuestionar al Gobierno por los recortes en Discapacidad

Tras la aprobación de Inocencia Fiscal II en el Senado, la líder del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, reiteró su disconformidad con el Gobierno por los recortes en Discapacidad.

Presupuesto 2027: tras la sanción de Inocencia Fiscal II, Bullrich reclamó más diálogo interno

«No puede venir en un presupuesto algo distinto a lo que estábamos discutiendo. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir, yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan porque si no discuten antes, después el Gobierno, el país paga un montón de costos, y la gente qué va a pensar que el Gobierno es totalmente insensible», manifestó la exministra de Seguridad en declaraciones televisivas.

Y marcó: «Tenemos que lograr que las cosas se mastiquen un poco más y no mandar así de sopetón cosas que discutimos en una mesa».

Acto seguido, el periodista le preguntó: «¿Se siente tonta con el Presupuesto? y Bullrich respondió: «Me salió de sopetón cuando vi que la Cámara de Diputados estaba trabajando una modificación consensuada, un acuerdo entre partes para que no haya una sesión que se hiciere en contra, que haya un consenso entre todos. Entró el Presupuesto y entró con una derogación de hecho de toda la Ley de Emergencia en Discapacidad cuando ya se había buscado un acuerdo».

Y agregó: «Habíamos estado el día anterior en la mesa política, se habían dado los números macro (…), pero nadie dijo nada de esto. Tanto es así que me contaron que a las tres de la mañana, cuando entró el Presupuesto se pusieron a leerlo y dijeron a las nueve tenemos la Comisión en Diputados donde todo lo que habíamos arreglado con los aliados o los opositores que querían votar en contra de la búsqueda de un acuerdo con el Gobierno nos van a matar y dicho y hecho».

Indicó que «en la mesa política estábamos sentados todos los que estamos sentados siempre«, aseveró y añadió que «estaban los dos Caputo» en referencia al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo y el asesor político, Santiago Caputo.

Y señaló que «si esa mesa política es para evaluar cómo caen en las Cámaras los proyectos, qué es viable y qué no es viable. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad».

Para cerrar, enfatizó: «Necesitamos la gobernabilidad«.

NA