Javier Milei desplazó personal civil de la Quinta de Olivos y Casa Militar asumirá el control de la Residencia Presidencial

La Casa Rosada comunicó que la Casa Militar asumirá el control integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del presidente Javier Milei y de su familia

La medida, que trascendió tras horas de rumores sobre movimientos, despidos y reubicaciones de empleados civiles, implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. Con esta decisión impulsada junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Gobierno separa de manera definitiva las funciones de seguridad, administración y control.

La transferencia integral de responsabilidades y bienes del predio deberá completarse en un plazo máximo de 60 días, marcando un giro profundo en la administración del lugar.

La caída de la estructura civil y el impacto político

El traspaso conlleva la eliminación formal de la estructura de la que estaba a cargo Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como el “intendente” de la Residencia Presidencial. La salida de Sosa tiene un fuerte correlato político interno al tratarse del cuñado de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, una funcionaria de estrecha confianza de Karina Milei a quien conoce desde la campaña libertaria de 2021.

Hasta el momento, la gestión actual no había aplicado modificaciones de gran escala en la organización civil de la quinta. Sin embargo, esta disolución -explicaron- es con el fin de achicar la estructura formal y reducir la cantidad de personal civil asignado al predio.

Los motivos que dio el Gobierno tras los cambios en la Quinta de Olivos

Desde el Ejecutivo justificaron la centralización en la Casa Militar bajo la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y protección del mandatario y de su entorno frente a una escalada de la inseguridad a nivel global.

Asimismo, la medida responde a exigencias operativas concretas, como la preparación para la visita del Papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y servicios destinados al acondicionamiento de la visita oficial.

La iniciativa está enmarcada formalmente dentro de la Ley de Defensa Nacional y las facultades propias de la Casa Militar,y amplía las atribuciones que el organismo ya ejerce en la custodia presidencial tanto en la Casa Rosada como en los desplazamientos del jefe de Estado en el ámbito nacional e internacional.